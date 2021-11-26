Червяков: формула инвестиционного развития регионов реализуется в новых производственных проектах

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Формула инвестиционного развития регионов реализуется в виде новых производственных проектов. Об этом заявил сегодня министр экономики Александр Червяков во время торжественной церемонии закладки первого камня и капсулы с посланием потомкам на месте будущего строительства завода по производству ламинированных плит высокой плотности на территории СЭЗ "Могилев", сообщает БЕЛТА.

Стоимость проекта составляет почти $90 млн. Он позволит создать 100 новых рабочих мест. Это уже четвертая бизнес-инициатива, воплощенная в жизнь компанией ИООО "Кроноспан ОСБ" в Могилевской области.

По мнению министра, свободные экономические зоны по праву являются точками роста в регионах. По итогам 9 месяцев на этих территориях силами 5% занятых по стране формируется 18% объемов производства промышленной продукции и 21% экспорта товаров. Резиденты привлекли пятую часть прямых иностранных инвестиций в Беларусь.

"Мы являемся свидетелями запуска инновационной идеи подобного масштаба. На новом заводе будет налажен выпуск востребованной на рынке продукции с опорой на местные ресурсы и компетенции. Высокая степень локализации высокотехнологичной производственной цепочки в регионе позволит значительно увеличить добавленную стоимость (до $200 тыс. на человека) за счет создания высокопроизводительных рабочих мест. Этот проект станет значимым для экономики региона", - отметил Александр Червяков.

Министр также посетил предприятия резидентов СЭЗ "Могилев". Вместе с экономическим блоком местной власти и администрацией СЭЗ Александр Червяков обсудил ход подготовки индустриальных площадок для инвесторов и возникающие в процессе проблемные вопросы. "Это наш резерв. Необходимо незадействованные промышленные площадки максимально подготовить для прихода инвестора по принципу последней мили. Предлагаемые участки должны быть без всяких ограничений и обременений, чтобы бизнес мог сразу подключиться к инфраструктуре и начать строительство, а не ходить по коридорам за разрешениями. Это задача правительства как неотъемлемое условие для запуска нового инвестиционного цикла в регионах "80 плюс". Она должна быть безусловно выполнена", - подчеркнул глава ведомства.-0-

Фото ИА "Могилевские ведомости"