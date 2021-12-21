Червяков: главная задача госпрограмм - при ограниченных ресурсах достичь максимального результата

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главная задача госпрограмм - при ограниченных ресурсах достичь максимального результата. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков в ходе очередного заседания постоянной межведомственной комиссии по государственным программам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

На заседании рассматривались предложения по корректировке госпрограмм "Белорусский лес", "Строительство жилья", "Транспортный комплекс" и "Дороги Беларуси".

Министр экономики напомнил, что в отношении заказчиков госпрограмм принципиальная позиция комиссии и неукоснительное требование правительства - не подгонять показатели под результат, который складывается в конце года.

"Главная задача госпрограмм - при ограниченных ресурсах достичь максимального результата. Эта линия должна красной нитью проходить в виде определенной траектории через каждый документ. А уже конкретные случаи отклонения от нее необходимо пояснять: почему это произошло, какие меры принимались, чтобы вернуться на заданный трек и продолжать по нему движение. Этой позиции мы будем неуклонно придерживаться. Иначе к концу пятилетки придем к ситуации, когда все госпрограммы признаны высокоэффективными, содержащиеся в них задачи выполнены, а программа-2025 - нет", - подчеркнул Александр Червяков.

По словам главы экономического ведомства, выработанные со всеми заинтересованными подходы по оценке госпрограмм будут предложены правительству и главе государства при внесении изменений в указ №289.-0-