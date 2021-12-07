Червяков: импортозамещение приобретает особое значение как инструмент противодействия санкциям

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Импортозамещение приобретает особое значение как инструмент противодействия санкциям. Об этом заявил сегодня журналистам министр экономики Александр Червяков перед заседанием Президиума Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году наша страна и экономика в целом столкнулась с беспрецедентными вызовами - пандемией и санкциями, которые объявлены в отношении нашей страны. Конечно, в условиях, когда нам запрещают свободно торговать на рынках, принудительно разрывают связи, мы должны искать те меры, которые позволяют нивелировать издержки. Поэтому импортозамещение как инструмент противодействия санкциям приобретает особую значимость", - сказал Александр Червяков.

Сегодня на заседании Президиума Совета Министров будут рассмотрены меры, которые позволят стимулировать предприятия к импортозамещению и более активно развивать это направление. Александр Червяков назвал несколько предлагаемых мер. Это увеличение локализации, развитие технологических цепочек, переработка местных сырьевых ресурсов, привлечение малого и среднего бизнеса.

Уже предложено около 170 импортозамещающих проектов на общую сумму почти Br13 млрд инвестиций. "Из этого пула мы выбрали 47 наиболее значимых проектов с объемом инвестиций порядка Br8 млрд. Эти 47 проектов позволят нам создать продукции более чем на $9 млрд импортозамещения", - отметил министр.

"Мы видим, как необходимо развивать импортозамещение, и считаем, что новые инструменты будут мотивировать работу наших предприятий в этой области", - резюмировал Александр Червяков.-0-