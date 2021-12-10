Червяков: кластерная модель позволит расширять кооперационные связи и создавать новые производства

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кластерная модель позволит расширять кооперационные связи и создавать новые производства. Об этом сегодня заявил министр экономики Александр Червяков, открывая Республиканский семинар-совещание по вопросам кластерного развития экономики Беларуси, который прошел в Ивацевичах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Александр Червяков напомнил, что за последние 30 лет кластеры превратились в эффективный инструмент повышения конкурентоспособности во всем мире. "Кластерная модель обеспечивает взаимовыгодную интеграцию науки, образования и производственного бизнеса, которая дает синергетический эффект для страны в целом. Не будет преувеличением сказать, что кластеры уже становятся и без сомнения станут ячейками современной экономики. Мы рассматриваем их в качестве важнейшего резерва развития отраслей и регионов, отдельных предприятий и национальной экономики. Кластерная модель позволит расширять кооперационные связи и создавать новые производства", - подчеркнул он.

По словам руководителя министерства, внедрение кластерной модели предусмотрено Национальной стратегией устойчивого развития до 2035 года, программой пятилетки, госпрограммой инновационного развития. Поставлена задача к концу 2025 года сформировать в регионах не менее 13 кластеров.

"Для этого необходимо выработать решения по стратегии и тактике кластерного развития экономики, рассмотрев следующие вопросы. Во-первых, алгоритм практической работы по формированию кластеров. Во-вторых, конкретные стимулы самоорганизации в кластеры для бизнеса. В-третьих, сферы ответственности каждого заинтересованного госоргана. За Министерством экономики - формирование нормативно-правовой и методической базы, организация подготовки "кластерных менеджеров". За ГКНТ - вопросы финансирования комплексных проектов, которые будут реализовываться в кластерах. За облисполкомами - практическая работа по запуску кластерных инициатив и формированию кластеров", - отметил Александр Червяков.

В завершение своего выступления глава экономического ведомства сообщил, что Минэкономики намерено проводить подобные мероприятия ежегодно и держать руку на пульсе процесса внедрения кластерной модели.-0-