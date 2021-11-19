Червяков: конкурс "Предприниматель года" - знак признания государством и обществом высоких заслуг бизнеса

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный конкурс "Предприниматель года" - знак признания государством и обществом высоких заслуг бизнеса. Об этом сказал министр экономики Александр Червяков во время торжественной церемонии награждения победителей конкурса, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вот уже более 20 лет церемония награждения победителей национального конкурса "Предприниматель года" проходит в торжественной обстановке. Сегодня мы выражаем слова благодарности предпринимателям года, тем, кто своим трудом заслужил называться лучшими. Правительство вместе с бизнес-сообществом определило 34 победителя. Это те предприниматели, которые имеют достаточно высокие результаты работы. Каждый в своей номинации прошел серьезный конкурсный отбор, - сказал Александр Червяков. - Всего было пять номинаций. Они затрагивают как малый бизнес, который только начал работать в виде стартапов, так и тот бизнес, который уже давно на рынке, который работает в производстве и сфере услуг. Кроме этого, отдельная номинация посвящена индивидуальному предпринимательству".

По его словам, новация этого года заключается в том, что победителям предоставляется право использовать логотип "Лучший предприниматель года" в коммерческих целях. "Это своего рода имиджевый подарок от государства бизнесу", - добавил министр.

Говоря о вкладе предпринимателей, Александр Червяков отметил: "Индивидуальные предприниматели вместе с наемными работниками, плюс малый и средний бизнес - это практически треть занятых в экономике. Они обеспечивают треть налогов, треть несырьевого экспорта и треть добавленной стоимости, которые формируют наш ВВП. Вклад существенный. Сегодняшнее мероприятие - это знак признания государством и обществом высоких заслуг предпринимателей", - подчеркнул он.

Министр поблагодарил победителей конкурса за труд и блестящие достижения, за уважительное отношение к своим трудовым коллективам и партнерам. "Несмотря на трудности и препятствия, вы реализуете свои замыслы самоотверженным трудом, ярко демонстрируете, как быть действительно успешными, процветающими, достойными звания лучших в своем деле. Принимая ответственные бизнес-решения, вы не думаете о признании и наградах. Вы делаете то, что велит вам профессиональный долг, человеческая совесть, умения и навыки, на свой страх и риск. Понимаем, что не каждый страх легко преодолевается, не каждый риск оказывается оправданным. Но сегодня вы стоите на пьедестале, в вашу честь звучат праздничные фанфары, чувством гордости переполнены сердца ваших коллег и сотрудников, родных и близких, ваши имена будут внесены в летопись развития предпринимательства Беларуси. И пусть нет такой профессии предприниматель, но вклад делового сообщества в становление сильной и эффективной экономики страны трудно переоценить", - констатировал Александр Червяков.

Конкурс проводился по пяти номинациям: "Успешный старт", "Стабильный успех", "Эффективный бизнес в сфере производства", "Эффективный бизнес в сфере услуг", "Эффективный индивидуальный бизнес". Были определены 34 победителя (по одному от областей и Минска). Диплома "Ганаровы прадпрымальнiк" удостоены четыре организации, признанные победителями по результатам проведения конкурса в течение двух лет подряд.

Национальный конкурс "Предприниматель года" проводится с 2016 года и продолжает традиции конкурса "Лепшы прадпрымальнік", который проводился с конца 1997 года. Основной его целью является развитие предпринимательской инициативы и стимулирование деловой активности населения.-0-