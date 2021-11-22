Червяков: Национальный день Беларуси на "ЭКСПО-2020" позволит показать возможности предприятий

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный день Беларуси на "ЭКСПО-2020" позволит рассказать об условиях для инвесторов и показать возможности и потенциал белорусских предприятий. Об этом заявил журналистам на полях всемирной выставки "ЭКСПО-2020" в Дубае министр экономики Беларуси Александр Червяков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня открытие Национального дня Беларуси на "ЭКСПО-2020" в Дубае - грандиозной выставке, к которой есть интерес во всем мире. Каждое наше предприятие формирует свою экспортную стратегию, мы выходим на рынки стран Персидского залива, Северной Африки, Ближнего Востока. "ЭКСПО-2020" как раз является подходящей площадкой, чтобы показать наши возможности, потенциал наших предприятий. В рамках выставки мы организовали инвестиционный форум, где расскажем, какие условия созданы в Беларуси для инвесторов, чтобы они могли приходить в нашу страну, создавать производства, инвестировать. Интерес к Белорусскому инвестиционному форуму огромный. Мы ждем после форума новых предложений", - сказал Александр Червяков.

Сотрудничество Беларуси с ОАЭ активно развивается: товарооборот за последние пять лет возрос в три раза, инвестиции с 2011 года - более чем в 10 раз. "Так что на все нужно время. Мы видим, что у нас есть потенциал, мы интересны для инвесторов. Надеюсь, что после выставки и форума у нас появятся новые перспективные проекты. У нас большие перспективы во взаимоотношениях с ОАЭ", - отметил министр.

По его словам, среди рассматриваемых направлений для сотрудничества с ОАЭ - туризм, сельское хозяйство, высокие технологии.-0-

Фото Оксаны Манчук

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