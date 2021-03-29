Червяков: необходимо максимально задействовать потенциал кооперационных цепочек

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо максимально задействовать потенциал кооперационных цепочек. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков во время рабочей поездки в Могилев, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Для освещения решений, принятых VI Всебелорусским народным собранием, и разрабатываемой в настоящее время программы социально-экономического развития на пятилетку Александр Червяков побывал на некоторых предприятиях, в том числе посетил "Можелит" и Могилевский металлургический завод. На последнем министр отметил необходимость развития новых кооперационных связей. "Выстраивание наших предприятий в кооперационные цепочки - это тот резерв роста, который в полной мере не задействован. Мы должны помочь найти нашим предприятиям точки соприкосновения", - сказал он.

Как успешный пример Александр Червяков привел сотрудничество между металлургическим заводом и ОАО "Ольса". "Благодаря содействию со стороны исполкома и Минпрома получилось организовать на выгодных условиях поставки специальных труб для производства товаров народного потребления, что обеспечило до 30% загрузки завода. Ранее обществу "Ольса" приходилось закупать трубный прокат за рубежом, - подчеркнул глава ведомства. - Призываю активнее работать по формированию новых кооперационных цепочек и развитию импортозамещения. В свою очередь, со стороны государства мы готовы оказывать содействие производителям и заинтересованы в налаживании таких связей".

Также министр встретился с трудовым коллективом "Можелита". Работники предприятия смогли задать Александру Червякову волнующие их вопросы.-0-