Червяков: необходимо поддерживать бизнес, который стремится вкладывать в развитие малой родины

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо поддерживать бизнес, который стремится вкладывать в развитие своей малой родины. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков во время посещения Миорского металлопрокатного завода, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Александр Червяков ознакомился с работой предприятия. При рассмотрении перспектив дальнейшего развития завода были затронуты вопросы создания новых производств на основе белой жести, а также совершенствования инвестиционного климата в стране.

Обсуждая с представителями Миорского райисполкома социально-экономическое развитие региона в целом, министр отметил: "Эффективное взаимодействие местных властей и инвестора является залогом успеха при реализации крупных инвестиционных проектов. Необходимо поддерживать бизнес, который стремится вкладывать в развитие своей малой родины".

Инновационность завода в Миорах заключается в создании производства принципиально новой для Беларуси, стран СНГ и ближнего зарубежья продукции - белой жести толщиной 0,1-0,5 мм. Поставщиком оборудования выступила ведущая мировая компания SMS Group GmbH (Германия).-0-