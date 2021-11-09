Червяков: нужно поступательно совершенствовать нормативную базу о СЭЗ для улучшения инвестклимата

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо поступательно совершенствовать нормативную базу о свободных экономических зонах в целях улучшения инвестиционного климата страны. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков, выступая с докладом об изменении закона "О свободных экономических зонах" на заседании Палаты представителей Национального собрания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Александр Червяков подчеркнул, что белорусские СЭЗ - это эффективный инструмент развития экономики, точки роста для регионов. "Составляя 5% от среднесписочной численности работников, резиденты СЭЗ формируют до четверти республиканского объема промышленного производства, экспорта товаров и прямых иностранных инвестиций. По итогам первого полугодия резиденты СЭЗ увеличили объемы производства в 1,5 раза, освоили инвестиций на 27% больше к аналогичному периоду прошлого года, на 26% увеличили налоговые отчисления в бюджет, нарастили экспорт товаров на 45%, получили положительное внешнеторговое сальдо более $1 млрд", - отметил он.

По словам министра, практика применения закона о СЭЗ и ежегодно поступающие из регионов инициативы по корректировке их границ указали на необходимость пересмотра отдельных его норм в целях повышения оперативности принятия решений.

На сегодня в Беларуси функционируют 6 свободных экономических зон (по одной в каждой области). За более чем 20 лет с момента создания их границы многократно изменялись. Для этого было издано более 20 указов Президента. Территории корректировались за счет включения новых земельных участков для реализации конкретных инвестиционных проектов, оптимизации невостребованных площадей. Предлагаемая Минэкономики корректировка направлена на передачу соответствующих полномочий главы государства Совету Министров. При этом необходимость получения согласования Президента на включение в СЭЗ сельскохозяйственных и лесных земель в целях соблюдения норм земельного законодательства сохранится.

"Данная мера позволит ускорить процесс корректировки границ СЭЗ. Аналогичная практика делегирования полномочий правительству применяется у наших партнеров по ЕАЭС (Россия, Казахстан, Армения). После принятия законопроекта планируется проведение инвентаризации территорий СЭЗ и закрепление их границ в постановлениях Совета Министров. Также, выполняя поручение главы государства ограничить дальнейшее расширение территорий СЭЗ, мы предлагаем предоставлять льготы инвесторам вне их границ для реализации высокотехнологичных проектов при необходимости в индивидуальном порядке", - прокомментировал Александр Червяков.

Министр экономики подчеркнул, что реализация предлагаемых подходов будет способствовать более эффективному привлечению инвестиций в экономику страны.-0-