Червяков: проект программы социально-экономического развития учитывает интересы всего общества

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы - это консолидированный документ, в котором учтены мнения экспертов разных сфер, в том числе тех, кто имеет альтернативную позицию. Об этом заявил сегодня министр экономики Александр Червяков на региональном собрании делегатов VI Всебелорусского народного собрания в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Говоря о проекте программы, Александр Червяков обратил внимание на то, что его подготовка начиналась с 2019 года, когда рассматривали основные стратегические направления развития страны.

"Были приглашены ученые, бизнес, эксперты из различных организаций, в том числе те, которые имеют другую, альтернативную позицию. Данный документ - консолидированная позиция. Он учитывает интересы практически всех слоев общества. Это документ не только чиновников. Мы, чиновники, будем выполнять программу, когда она будет принята", - сказал он.

Мнистр труда и социальной защиты Ирина Костевич

Учитывались тенденции, которые формировались в мире в последние годы, влияли на условия и продолжат сдерживать развитие Беларуси. "Среди внешних условий мы выделяем два основных направления: ужесточение конкуренции, протекционизм, регионализация; санкции и ограничения в доступе к новым технологиям и на финансовые рынки. Среди внутренних ограничений: снижение демографического потенциала и миграция, отставание по производительности труда от европейских стран, высокая зависимость экономики от внешней конъюнктуры и углеводородного сырья", - добавил Александр Червяков. Именно поэтому так важно было для Беларуси строительство собственной атомной электростанции.

В новой программе определены и три характерные черты белорусской экономики. Государство продолжит сохранять социальную направленность, где главная цель - рост благосостояния людей (то есть основные точки внимания здесь: доходы, цены, занятость, доступность жилья и комфорт проживания). Во-вторых, государство продолжит развивать индустриальный потенциал в традиционных отраслях промышленности и сельского хозяйства, но только на новой технологической базе и цифровой основе. Третья черта - предстоит сформировать новые высокотехнологичные отрасли и предприятия.

Назвал Александр Червяков и основные приоритеты пятилетки, среди которых значимое место занимают семья, здоровье, образование.

В работе городского собрания участвуют председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, помощник Президента - инспектор по городу Минску Александр Барсуков, руководители министерств, представители депутатского корпуса, исполнительной власти, общественных организаций, трудовых коллективов региона.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.-0-

Фото Оксаны Манчук