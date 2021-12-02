Червяков: развитие регионов является одним из ключевых приоритетов на пятилетку

2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Регионы являются одним из ключевых приоритетов в развитии на данную пятилетку, заявил по видеосвязи на открытии IX Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Перспективы" в Витебске министр экономики Александр Червяков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, очень важно на старте пятилетнего инвестиционного цикла проводить подобные мероприятия с привлечением бизнесменов и рассказывать им о наших преимуществах. Он отметил, что еще год назад глава государства озвучил формулу инвестиционного развития регионов. "Не менее одного производственного проекта в каждом районе, как минимум один значимый крупный проект в регионе. На этой формуле мы сегодня выстраиваем нашу работу по формированию пятилетней инвестиционной программы", - сказал Александр Червяков и подчеркнул, что регионы будут одним из ключевых приоритетов в развитии по 2025 год.

На сегодняшний день в Беларуси создан план по развитию производств на общую стоимость инвестпроектов более Br50 млрд. "В него вошли свыше Br1 тыс. проектов от небольших с капитальными затратами в Br1 млн до мегапроектов с инвестициями свыше Br1 млрд. Они касаются практически всех сфер деятельности, начиная от производства топливных гранул до вакцин и электропоездов. И это только коммерческие проекты. Потребности во вложениях в социальную, транспортную и производственную инфраструктуры на ближайшие пять лет также определены, общая стоимость проектов оценивается практически в Br29 млрд", - подчеркнул глава ведомства.

Александр Червяков отметил, что постепенно мировая экономика адаптируется к жизни в условиях пандемии. Но существуют и другие долгосрочные тренды, способные по сути существенно изменить архитектонику торговых инвестиционных потоков.

"Важно обратить внимание на усиливающийся протекционизм, торговые войны и, как следствие, нарастание регионализации цепочек создания добавленной стоимости. Происходят изменения в бизнес-моделях, все больше компаний по всему миру взамен ранее выстроенных глобальных операционных связей стремятся увеличить локализацию своих производств, опираясь на местных поставщиков сырья и комплектующие. Эти тенденции мы должны также учитывать. Регионализация гарантирует для производителей, поставщиков и потребителей стабильность производства и гибкость реагирования на изменения спроса, вписываясь в тренды кастомизации. Видим, что логистические цепочки по многим направлениям прерываются, удлиняются периоды и это все влияет на себестоимость, спрос, предложение и рост цен", - отметил министр экономики.

Учитывая эти тренды, Беларусь нацелена развивать высокотехнологичные инновационные производства в тех отраслях, где у нас уже набраны серьезные компетенции и при этом имеется значительный потенциал. "Развита инжиниринговая база, система подготовки кадров, многолетний опыт конструкторских бюро. Это все будет формировать основу для будущих высокотехнологичных отраслей. Инвесторы это также должны учитывать. Вместе с тем заинтересованы в инвестициях в традиционные отрасли в промышленности и сельском хозяйстве. В электроиндустрии это создание отечественных производств перспективных видов электротранспорта и автокомпонентов к нему. База уже создана, программа принята, она активно сейчас реализуется, создаются кластеры. Инвесторы могут активно участвовать в этом процессе. Также отмечаем перспективу в комплексной цифровизации отраслей, инвестиций в IT, включая развертывание сетей 5G практически по всей стране. В сфере услуг - инвестирование в здравоохранение, учитывая природу Витебской области с ее лесами и озерами. Здесь для инвесторов огромное поле для деятельности по созданию здравниц", - добавил Александр Червяков.

Он подчеркнул, что для инвестора важно создать стабильные и прозрачные условия, поэтому сейчас планируется изменять законодательство. В частности, правительство намерено в ближайшие годы сократить все административные процедуры, связанные с выделением земли и строительством объектов, практически вдвое. Среди актуальных задач - наращивание источников долгосрочных инвестиций и развитие кластерных моделей развития экономики регионов. В Витебской области уже созданы фармацевтический, нефтехимический и деревообрабатывающие кластеры.

Сегодня в Витебске проходит IX Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы". В онлайн и очном формате участвуют более 30 бизнес-делегаций и представителей дипломатического корпуса из 15 стран. Форум призван быть площадкой для встреч представителей бизнеса разных государств, инвесторов, экспертов, он позволяет обменяться опытом в сфере инвестиционного и делового климата. В этом году тема форума - цифровая экономика как драйвер инновационного развития региона.-0-