Червяков: развитие регионов является одним из ключевых приоритетов на пятилетку

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 2 декабря 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:33 Запрещенные кондитерские изделия продавались в Могилеве под новыми документами Регионы
14:31 В Брестском районе мужчина выкопал в огороде больше 100 патронов Происшествия
14:31 В Бресте можно будет оплатить проезд через Telegram или мобильный банк Регионы
14:28 Беларусь прорабатывает контракты на поставку в Кыргызстан крупных партий автобусов и электробусов Экономика
14:27 Петришенко: ЕАЭС стал инвестировать в Беларусь больше, чем ЕС Экономика
14:24 Петришенко: Беларусь научилась противостоять санкциям с помощью компенсационных и ответных мер Экономика
14:24 Червяков: развитие регионов является одним из ключевых приоритетов на пятилетку Экономика
14:18 Гомельская область и Республика Саха подписали соглашение о сотрудничестве Регионы
14:10 В Гродненской области первым компонентом вакцины привиты 42% жителей Регионы
14:05 Караник: вопросы благоустройства дворов можно решать с помощью государственно-частного партнерства Регионы
14:03 Депутаты Парламентского собрания приняли заявление в связи с кризисом на границе Беларуси и ЕС Политика
14:02 ФОТОФАКТ: Студенты оборудуют мебелью кабинеты строящегося медицинского комплекса в Бресте Регионы
14:00 Польские пограничники не пропустили гуманитарный конвой для беженцев В мире
13:54 Минчанин приговорен к 4 годам лишения свободы за ДТП в пьяном виде Происшествия
13:38 Мировые цены на продовольствие растут четвертый месяц подряд В мире
13:38 В ТЛЦ представители МИД Ирана предложили своим гражданам вернуться домой Общество
13:38 БЖД с 12 декабря введет новый график движения поездов Общество
13:27 В Беларуси планируют развивать экотуризм на особо охраняемых природных территориях Общество
13:20 Петришенко предложил включить в перечень интеграционных проектов ЕАЭС действующие успешные производства Экономика
13:18 Андрейченко: необходимо прекратить античеловечную политику ЕС в отношении мирных граждан на границе Политика
13:15 Белорусский рубль на торгах 2 декабря ослаб к трем основным валютам Экономика
13:09 В Могилеве обустроят 46 катков и хоккейных коробок Регионы
13:08 Макей провел встречу с генсекретарем ПА ОБСЕ Политика
13:02 Андрейченко: формирование многополярного мира вызывает жесткое неприятие у коллективного Запада Политика
13:02 Астраханская область предложила Беларуси использовать порт Оля для экспорта в Юго-Восточную Азию Экономика
13:01 Андрейченко: принятые на ВГС решения открыли новый этап союзного строительства Политика
12:58 Более 3,7 тыс. заявлений о мошенничестве зарегистрировано за январь-октябрь в Беларуси Происшествия
12:56 Председателем Парламентского собрания Союза Беларуси и России переизбран Вячеслав Володин Политика
12:52 Андрейченко: Cоюзное государство - реальный инструмент защиты интересов наших граждан Политика
12:45 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1818 пациентов с COVID-19, выписаны 2318 Общество
Все новости
Все новости
Экономика
02 декабря 2021, 14:24

Червяков: развитие регионов является одним из ключевых приоритетов на пятилетку

2 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Регионы являются одним из ключевых приоритетов в развитии на данную пятилетку, заявил по видеосвязи на открытии IX Международного экономического форума "Инновации. Инвестиции. Перспективы" в Витебске министр экономики Александр Червяков, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, очень важно на старте пятилетнего инвестиционного цикла проводить подобные мероприятия с привлечением бизнесменов и рассказывать им о наших преимуществах. Он отметил, что еще год назад глава государства озвучил формулу инвестиционного развития регионов. "Не менее одного производственного проекта в каждом районе, как минимум один значимый крупный проект в регионе. На этой формуле мы сегодня выстраиваем нашу работу по формированию пятилетней инвестиционной программы", - сказал Александр Червяков и подчеркнул, что регионы будут одним из ключевых приоритетов в развитии по 2025 год.

На сегодняшний день в Беларуси создан план по развитию производств на общую стоимость инвестпроектов более Br50 млрд. "В него вошли свыше Br1 тыс. проектов от небольших с капитальными затратами в Br1 млн до мегапроектов с инвестициями свыше Br1 млрд. Они касаются практически всех сфер деятельности, начиная от производства топливных гранул до вакцин и электропоездов. И это только коммерческие проекты. Потребности во вложениях в социальную, транспортную и производственную инфраструктуры на ближайшие пять лет также определены, общая стоимость проектов оценивается практически в Br29 млрд", - подчеркнул глава ведомства.

Александр Червяков отметил, что постепенно мировая экономика адаптируется к жизни в условиях пандемии. Но существуют и другие долгосрочные тренды, способные по сути существенно изменить архитектонику торговых инвестиционных потоков.

"Важно обратить внимание на усиливающийся протекционизм, торговые войны и, как следствие, нарастание регионализации цепочек создания добавленной стоимости. Происходят изменения в бизнес-моделях, все больше компаний по всему миру взамен ранее выстроенных глобальных операционных связей стремятся увеличить локализацию своих производств, опираясь на местных поставщиков сырья и комплектующие. Эти тенденции мы должны также учитывать. Регионализация гарантирует для производителей, поставщиков и потребителей стабильность производства и гибкость реагирования на изменения спроса, вписываясь в тренды кастомизации. Видим, что логистические цепочки по многим направлениям прерываются, удлиняются периоды и это все влияет на себестоимость, спрос, предложение и рост цен", - отметил министр экономики.

Учитывая эти тренды, Беларусь нацелена развивать высокотехнологичные инновационные производства в тех отраслях, где у нас уже набраны серьезные компетенции и при этом имеется значительный потенциал. "Развита инжиниринговая база, система подготовки кадров, многолетний опыт конструкторских бюро. Это все будет формировать основу для будущих высокотехнологичных отраслей. Инвесторы это также должны учитывать. Вместе с тем заинтересованы в инвестициях в традиционные отрасли в промышленности и сельском хозяйстве. В электроиндустрии это создание отечественных производств перспективных видов электротранспорта и автокомпонентов к нему. База уже создана, программа принята, она активно сейчас реализуется, создаются кластеры. Инвесторы могут активно участвовать в этом процессе. Также отмечаем перспективу в комплексной цифровизации отраслей, инвестиций в IT, включая развертывание сетей 5G практически по всей стране. В сфере услуг - инвестирование в здравоохранение, учитывая природу Витебской области с ее лесами и озерами. Здесь для инвесторов огромное поле для деятельности по созданию здравниц", - добавил Александр Червяков.

Он подчеркнул, что для инвестора важно создать стабильные и прозрачные условия, поэтому сейчас планируется изменять законодательство. В частности, правительство намерено в ближайшие годы сократить все административные процедуры, связанные с выделением земли и строительством объектов, практически вдвое. Среди актуальных задач - наращивание источников долгосрочных инвестиций и развитие кластерных моделей развития экономики регионов. В Витебской области уже созданы фармацевтический, нефтехимический и деревообрабатывающие кластеры.

Сегодня в Витебске проходит IX Международный экономический форум "Инновации. Инвестиции. Перспективы". В онлайн и очном формате участвуют более 30 бизнес-делегаций и представителей дипломатического корпуса из 15 стран. Форум призван быть площадкой для встреч представителей бизнеса разных государств, инвесторов, экспертов, он позволяет обменяться опытом в сфере инвестиционного и делового климата. В этом году тема форума - цифровая экономика как драйвер инновационного развития региона.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
инвестиции Министерство экономики форумы
Новости рубрики Экономика
Беларусь прорабатывает контракты на поставку в Кыргызстан крупных партий автобусов и электробусов
Фото из архива Петришенко: ЕАЭС стал инвестировать в Беларусь больше, чем ЕС
Фото из архива Петришенко: Беларусь научилась противостоять санкциям с помощью компенсационных и ответных мер
Фото из архива Петришенко предложил включить в перечень интеграционных проектов ЕАЭС действующие успешные производства
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 2 декабря ослаб к трем основным валютам
Игорь Бабушкин Астраханская область предложила Беларуси использовать порт Оля для экспорта в Юго-Восточную Азию
Главное
Во время встречи Лукашенко: отношения Беларуси и России наконец-то развиваются открыто, принципиально, честно
"Если не начнется война". Лукашенко о планах провести референдум по обновленной Конституции
"Последнее зерно отдадим". Лукашенко о близких отношениях с Россией и ее регионами
Перспективный проект европейского уровня! Minsk World впечатлил новоселов дома "Калининград"
Топ-новости
Лукашенко не исключает досрочных президентских выборов после принятия обновленной Конституции
Лукашенко о Путине: мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации
Лукашенко заявил о подготовке учений с Россией на белорусско-украинской границе
Депутаты Парламентского собрания приняли заявление в связи с кризисом на границе Беларуси и ЕС
Петришенко: в Беларуси действует многоуровневая система поддержки инвалидов
Андрейченко: Cоюзное государство - реальный инструмент защиты интересов наших граждан
Польские пограничники не пропустили гуманитарный конвой для беженцев
Макей провел встречу с генсекретарем ПА ОБСЕ
Губернатор: Астраханскую область с Беларусью связывают многолетние партнерские отношения
В Беларуси планируют развивать экотуризм на особо охраняемых природных территориях
За помощью к медикам за сутки обратились 89 беженцев из ТЛЦ
Пост-миссия МАГАТЭ по оценке инфраструктуры ядерной безопасности пройдет в Беларуси 5-13 декабря
Снег и до -10°С ожидается в Беларуси в выходные
Юркевич: современные технологии позволяют "Белпочте" удерживать высокую планку
ГПК назвало основной причиной скопления фур на границе невыполнение Польшей и Литвой договоренностей
Реклама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.