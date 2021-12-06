Червяков: цифровая трансформация производства в бизнесе может быть масштабирована в интересах экономики

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня министр экономики Александр Червяков встретился с руководством компании "Белвест" и ее дочернего предприятия ООО "ЛАЦИТ", где обсуждались вопросы цифровой трансформации реального сектора экономики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Представители бизнеса презентовали собственные уникальные разработки по реализации концепции "Индустрия 4.0". В их числе электронная торгово-логистическая площадка (маркетплейс) для продвижения и организации продаж промышленной продукции на внешнем и внутреннем рынках, система мониторинга и устранения инцидентов на предприятии "24/7", а также интеллектуальная система управления производственными процессами (MES).

"Эти разработки оригинальны, интересны, имеют широкий функционал, что делает их конкурентоспособными даже по сравнению с зарубежными аналогами. Еще важнее, что свежие технологические решения придуманы самими белорусами и уже успешно прошли испытание на практике. По нашему мнению, они могут быть масштабированы в интересах национальной экономики. Поскольку позволяют значительно снизить издержки производства, максимально загрузить дорогостоящее оборудование, сократить простои и, как результат, увеличить производительность труда", - подчеркнул Александр Червяков.

ООО "Лацит" создано в 2017 году на базе IT-подразделения СООО "Белвест" и входит в состав обувного холдинга. Компания является резидентом белорусского Парка высоких технологий, специализируется на разработке программных продуктов и услугах по автоматизации предприятий, в основе которых - автоматический анализ видеоинформации, методы искусственного интеллекта, цифровые двойники и промышленная технология "интернет вещей".

СООО "Белвест" - крупнейший производитель обуви в Беларуси. Производственные мощности позволяют выпускать 2 млн пар обуви в год. Продукция экспортируется в Россию (более 90% всего объема экспорта), Латвию, Казахстан, Эстонию. На предприятии работает роботизированная линия обувного производства.-0-