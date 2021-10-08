Червяков: высокие темпы роста экономики обеспечивают максимальное выполнение социальных обязательств

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокие темпы роста экономики обеспечивают максимальное выполнение социальных обязательств и возможность снижения нагрузки на бизнес. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков во время рабочей поездки в Барановичский район, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт министерства.

Глава экономического ведомства принял участие в заседании горисполкома, на котором обсуждались пятилетние программы развития Барановичей и Пинска. В ходе рассмотрения проектов документов министр экономики особо подчеркнул необходимость сделать в них акцент на привлечении инвестиций в экономику регионов.

"Высокие темпы роста экономики обеспечивают максимальное выполнение государством своих социальных обязательств, при этом налоговая нагрузка на бизнес может быть уменьшена. В условиях низких темпов - увеличение фискального бремени может стать вынужденной мерой для обеспечения социальных программ. Вот почему для устойчивого и долгосрочного экономического роста важны инвестиции, как для государственного, так и частного секторов. Каждое предприятие должно иметь свою инвестиционную траекторию развития на пять лет. Это наша всеобщая стратегическая задача", - отметил Александр Червяков.-0-