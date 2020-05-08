Червяков: выстраивая сильную экономику и сохраняя соцприоритеты, мы укрепляем независимость страны

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники Министерства экономики присоединились к республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Венок и цветы от всего коллектива министерства легли к подножию Воинского мемориала, на стеле которого записаны фамилии 440 погибших в годы Великой Отечественной войны военнослужащих.

Также от коллектива Минэкономики профсоюз министерства передал специальные подарки двум бывшим работникам Госплана БССР, ветеранам Великой Отечественной войны Ивану Степановичу Баркуну и Алексею Ивановичу Сабаеву.

Всего в Великой Отечественной войне принимали участие около 70 человек, которые впоследствии работали в Госплане, Комитете по ценам, Министерстве экономики.

Министр экономики Александр Червяков подчеркнул важность поддержания связи с предыдущими поколениями и приложения усилий для сохранения и преумножения их достижений. "Наши отцы и деды добыли Победу, а наша задача сегодня - отстоять ее результаты. Только выстраивая сильную экономику и сохраняя социальные приоритеты, мы сможем укрепить нашу независимость. Наш фронт сегодня ­ это занятость, обеспечение работой наших людей и поддержание социальной стабильности в обществе", - сказал он.

"И для того чтобы достичь этих приоритетов, мы должны направить все усилия на расширение кооперационных связей внутри страны, вовлекая наши предприятия в новые межотраслевые цепочки. В текущих условиях сочетание государственного заказа и конкурентности в его получении должны стать эффективными инструментами для дальнейшего развития экономики", - отметил министр экономики.-0-