Червяков: запуск нового инвестиционного цикла - задача национального масштаба

Запуск нового инвестиционного цикла - задача национального масштаба, ее поставил глава государства на VI Всебелорусском народном собрании. За пятилетие необходимо инвестировать более Br200 млрд, чтобы выйти на запланированные параметры роста. В этом направлении Минэкономики совместно с госорганами разрабатывает соответствующий комплекс мер. Результатом всей работы должен стать выход на траекторию ежегодного прироста инвестиций в экономику и формирование их в объеме ВВП до 23% в 2025 году. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал министр экономики Александр Червяков.

В основе комплекса мер лежат три ключевых блока, из которых первый и наиболее важный касается наращивания источников создания ресурсов и капитала, а также расширения сегмента длинных денег в экономике. "Необходимо отметить, что это ключевое и наиболее сложное по глубине и масштабу проработки направление. Планируем сформировать отдельную группу экспертов с подключением специалистов в финансовой и банковской сферах, инвестиционных фондах. Также ставим задачу развить максимальный спектр финансовых инструментов, обеспечив их доступность для бизнеса", - отметил он.

По словам министра, сегодня объективно понятно, что делать акцент в развитии на долговую, кредитную модель бесперспективно. "Нужно формировать финансово-инвестиционную модель развития, в том числе через такие инструменты, как облигационные займы, создавать дополнительные условия для развития акционерного капитала, внедрения инструмента синдицированных кредитов, реинвестирования прибыли в основной капитал, привлекать средства населения, так называемые матрасные накопления. В целом, нужно создавать свой национальный инвестиционный рынок, минимизируя различного рода риски. И начинать необходимо с инвестиционной грамотности как юридических лиц, так и населения", - пояснил суть подхода Александр Червяков.

Второй блок мер позволяет снизить издержки инвесторов при реализации проектов. "Эти решения можно оперативно принять на уровне правительства и местных органов управления. Они затрагивают в большей степени вопросы архитектурно-строительного регулирования. Например, оптимизация прохождения экспертизы, последовательность, сроки выдачи, согласование и утверждение градостроительной документации и так далее. Будут рассмотрены и вопросы земельно-имущественных отношений. Мы ставим перед собой задачу ликвидировать избыточные технические и административные нормы и процедуры при строительстве промышленных объектов. Будем стремиться максимально перевести весь жизненный цикл строительства крупного объекта на цифровую основу. Эксперты оценивают, что, оптимизировав все эти процессы, можно сэкономить до 20-30% инвестиционных затрат на всех этапах, начиная от проектирования, строительства, оснащения технологическим оборудованием и сдачи объекта. Сократить как минимум в полтора раза сроки строительства. Быстрее ввести проект в эксплуатацию и раньше получить доходы в бюджет. Планируем к работе подключить бизнес-ассоциации и крупные строительные компании", - рассказал министр.

Характеризуя третий блок - институциональный - Александр Червяков подчеркнул, что он более сложный по подготовке и более длительный по времени реализации. "В этой работе задействованы практически все участники инвестиционной деятельности и, конечно, депутаты. Суть - обеспечить предсказуемость и стабильность условий при реализации в первую очередь ключевых, крупномасштабных инвестпроектов. Очень важно для инвестора при формировании своей бизнес- и финансовой модели понимать условия ведения бизнеса на горизонте как минимум на пять лет, а также какой стандартный пакет льгот и преференций предложит государство. Здесь мы планируем рассмотреть ряд вопросов, которые снизят издержки для инвестора в виде фискального вычета на машины и оборудование, здания и сооружения. Для поддержки инвестпроектов в промышленности предлагаем закрепить особый правовой режим специальных инвестиционных договоров с возможностью гарантированной госзакупки. И многие другие идеи", - отметил министр экономики.

Говоря о ключевом вопросе - имеющихся инвестиционных проектах, он отметил, что хотя их и предложено более 600, для запуска нового инвестиционного цикла этого недостаточно. "Здесь у нас несколько рычагов управления. Первый - бюджетный рычаг, там, где государство управляет капвложениями. В этом направлении работа выстроена на уровне планирования госинвестпрограммы на 2021 год, государственных и региональных программ. Сейчас отрабатываем методологию приоритизации проектов, вошедших в Национальный инфраструктурный план. В целом бюджетный охват всех инвестиций составит порядка 20%", - предполагает Александр Червяков.

Второй рычаг - отраслевой. "При разработке отраслевых пятилетних планов концентрируемся только на конкретных инвестпроектах, исключаем мероприятия, описывающие текущую деятельность. Включаем проекты - прорывные инициативы, которые существенно меняют жизнь человека к лучшему, служат драйверами роста, имеют значимые социально-экономические эффекты и работают на межотраслевое взаимодействие. Проекты должны иметь конкретных бенефициаров и понятные, измеряемые результаты. Основной подход: есть проекты - есть программа. Работа будет проведена на уровне отраслевых министерств и концернов с привлечением ученых и защищена на площадке Минэкономики с участием курирующего вице-премьера, - поделился планами министр экономики. - Третий рычаг - инновационный. Подготовлена государственная программа инновационного развития. В ее рамках предусмотрено к реализации более 70 проектов в медицине, фармацевтике, машиностроении, химической промышленности, энергетике, строительстве и агропромышленном комплексе".

Принципиально новым подходом в реализации инновационной политики станут "проекты будущего". Они предусматривают комплексный подход к созданию и развитию новых отраслей: от идеи до организации производств с высоким экономическим эффектом. Определены пять "проектов будущего": "Национальный электротранспорт", "Биотехнологии в агропромышленном комплексе", "Инновационное здравоохранение", "Биотехнологии для фармацевтики", "Умные города Беларуси". Сейчас стоит задача наполнить их конкретикой. Совокупный объем инвестиций по "проектам будущего" и инновационным проектам составит более Br6 млрд.

"Четвертый рычаг управления - интеграционный. В рамках программы евразийской индустриализации Беларусь участвует в реализации 32 крупных инвестиционных и значимых проектов в промышленной отрасли (станкомашиностроение, химическое производство, производство стройматериалов и другие)", - напомнил министр.

В завершение беседы Александр Червяков сделал особый акцент на пятом рычаге - инфраструктурном. "Развитие инфраструктуры - ключевая задача государства. Правительство проделало огромную работу по систематизации инфраструктурных объектов на уровне единого Национального инфраструктурного плана. Но для долгосрочного роста экономики необходимы крупные стратегические инициативы в виде межотраслевых инфраструктурных мультипроектов. Их задача - стать катализаторами создания новых отраслей и производств, появления спроса на новые виды услуг, - отметил Александр Червяков и остановился на двух направлениях. - Первое - здоровье нации. Ключевой для нас вопрос. Здесь мы видим развитие индустрии отдыха и внутреннего туризма. Сегодня открыто окно возможностей, когда можем совместить наши достижения в здравоохранении с традиционной китайской медициной, красивой природой, чистым воздухом наших лесов и экологичными продуктами питания. Предложить инвесторам создать региональные кластеры для оздоровления и постковидной реабилитации как нашего населения, так и соседей. Спрос на эти услуги будет только расти".

Важность второго направления подтвердили итоги прошедшего климатического саммита - все большую значимость приобретают низкоуглеродные технологии. "Поэтому вопрос строительства второй АЭС может стать вполне актуальным для нашей экономики. Энергия атома экологически чистая. Ее использование в производстве сделает нашу продукцию более конкурентной на европейском рынке, а также откроет возможности для развития водородной энергетики. И, конечно, появление такого значимого объекта в одном из регионов станет драйвером его развития", - резюмировал министр экономики.-0-