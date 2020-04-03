Четыре нефтекомпании России начали оформлять документы на поставки в Беларусь

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре нефтяных компании России начали оформлять маршрутные поручения по поставкам нефти на белорусские НПЗ в апреле, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя "Транснефти" Игоря Демина.

"Начали оформляться первые маршрутные поручения", - сказал Игорь Демин. Он добавил, что документы начали оформлять четыре компании, которые являлись традиционными поставщиками нефти на НПЗ Беларуси.

Как сообщалось БЕЛТА, вчера белорусские НПЗ начали контрактовать объемы поставок нефти от нефтяных компаний на апрель. Всего, согласно поступающим от ресурсодержателей коммерческим предложениям, запланирована поставка сырья в объеме до 2 млн т.

В "Белнефтехиме" подтвердили поставки нефти на НПЗ в апреле в объеме до 2 млн т На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель. Вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.

На момент подтверждения ресурсов у поставщиков цены на нефть сорта Urals для Беларуси сложились на уровне $4 за баррель. Вопросы выплаты премий российским поставщикам будут урегулированы межбюджетными расчетами.

Поставки от крупных нефтяных компаний из России были остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.-0-