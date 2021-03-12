Четыре земельных участка в районе Беловежской пущи выставлены на продажу

12 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский городской центр по управлению недвижимостью проведет 18 марта торги, на которые выставлены четыре земельных участка под индивидуальную застройку в районе Беловежской пущи, сообщила корреспонденту БЕЛТА специалист центра Ирина Романова.

Площадь участков - от 17 до 25 соток. Самый большой из них находится в агрогородке Каменюки - административном центре национального парка "Беловежская пуща". Участок расположен по ул. Каменюкская, 43. На нем есть не завершенный строительством дом наружной площадью 91 кв.м (степень его готовности составляет 5%). Начальная цена лота - Br11,3 тыс.

Еще один участок с незавершенкой расположен в спрятавшейся в лесу деревне Абрамово Дмитровичского сельского Совета. Его площадь 17,24 сотки. Вместе со строением, рассчитанным на 70 кв.м, он выставлен на аукцион за Br1,5 тыс. В этом же населенном пункте можно приобрести "чистый", без каких-либо строений, участок площадью 24,09 сотки. Начальная стоимость лота - Br853,5. В соседней деревне Маковище продается участок площадью 17,17 соток за Br978.

В Абрамово зарегистрированы 6 жителей, в Маковище - 11. Там уже есть объекты агротуризма, продукты регулярно доставляются автолавкой. Все три населенных пункта, где продаются участки, входят в пограничную, а также безвизовую зону. В соответствии с указом "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан" представители более 70 стран имеют право находиться на ее территории 15 суток без оформления визы.

Как стало известно, потенциальные покупатели недвижимости в заповедном лесу проявляют живой интерес к аукциону. Сегодня последний день, когда можно подать заявление на участие в торгах. Документы принимают до 16.00 в КУП "Брестский городской центр по управлению недвижимостью".-0-