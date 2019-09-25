Четырехтысячный 130-тонник собран на БелАЗе

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "БелАЗ" с заводского конвейера сошел четырехтысячный карьерный самосвал грузоподъемностью 130 т. Местом постоянной прописки юбиляра станет кировский филиал АО "Апатит", сообщили БЕЛТА в пресс-центре предприятия.

"Популярность машин этого класса грузоподъемности растет, - отметил генеральный директор холдинга Петр Пархомчик на торжественном мероприятии, посвященном событию. - Очередное тому подтверждение - победа предприятия в тендере на поставку карьерной техники (в том числе 32 130-тонников) в АО "Апатит". Самосвалы будут отправлены заказчику в течение двух лет".

Фото "БелАЗа"

Руководитель также рассказал о победе в тендере на поставку в 2019-2020 годах 77 единиц 180-тонных карьерных самосвалов в Индию.

В пресс-центре отметили, что в настоящее время БелАЗ предлагает девять модификаций 130-тонного самосвала в 140 исполнениях, отличающихся опциями. БЕЛАЗ-7513 - одна из самых востребованных у горняков машин. Самосвалы этой серии работают в России, Казахстане, Украине, Армении, Узбекистане, Азербайджане, Монголии, Китае, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Сербии, Вьетнаме, Индонезии, Зимбабве, Венесуэле, Иране.

Разрабатывая и модернизируя конструкцию 130-тонника с учетом пожеланий эксплуатирующих организаций, специалисты добились высоких технико-экономических показателей самосвала. Особое внимание уделялось повышению комфортабельности рабочего места водителя.

В 2018 году на долю БелАЗов серии 7513 приходилось около 80% в общем объеме мировых поставок карьерных самосвалов данного класса.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов большой и особо большой грузоподъемности, а также другого тяжелого транспортного оборудования, применяемого в горнодобывающей и строительной отраслях.-0-