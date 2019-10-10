Чили проявляет интерес к созданию зоны свободной торговли с ЕАЭС

10 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Чили и Евразийский экономический союз в перспективе могут заключить соглашение о создании зоны свободной торговли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Возможные параметры дальнейшего взаимодействия обсудили в Москве в штаб-квартире ЕЭК член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина и заместитель министра по международным экономическим отношениям Чили Родриго Яньес Бенитес. Стороны договорились начать работу по оценке перспектив взаимовыгодного сотрудничества в рамках возможного соглашения о свободной торговле", - отметили в пресс-службе.

По данным ЕЭК, страны евразийской "пятерки" и Чили в последние годы заметно расширили взаимную торговлю. В 2018 году товарооборот вырос по сравнению с 2017 годом на 31% - до $1,2 млрд. При этом экспорт стран ЕАЭС в Чили увеличился на 54,8%, импорт из Чили - на 28,7%. Чилийская сторона представила свое видение основных преимуществ, которые открывает евразийская экономическая интеграция для развития торгово-экономического сотрудничества. "Представленная информация является своевременной, так как раз сейчас мы начинаем следующий цикл формирования списка приоритетных стран, с которыми будет возможно заключение соглашений о свободной торговле", - констатировала Вероника Никишина. При этом чилийский замминистра подчеркнул, что для Чили сотрудничество со странами союза является приоритетным. На ближайшую перспективу они ставят для себя цель заключения торгового соглашения с ЕАЭС.

Министр ЕЭК озвучила порядок работы по заключению соглашений о свободной торговле ЕАЭС с третьими странами. Алгоритм действий включает несколько обязательных шагов. На первом этапе комиссия собирает предложения от пяти стран ЕАЭС по желаемым странам-партнерам для формирования зон свободной торговли, затем проводится исследование на предмет экономической целесообразности для ЕАЭС заключения соглашений о свободной торговле с той или иной страной. В этом смысле крайне важна позиция бизнеса стран ЕАЭС. Но обязательным условием получения мандата после проведения исследования является консенсус всех государств - членов ЕАЭС о проведении переговоров.

В настоящее время зона свободной торговли у ЕАЭС действует только с Вьетнамом. 1 октября было подписано соглашение об установлении преференциальных торговых отношений с Сингапуром, 25 октября планируется подписать такое же соглашение с Сербией. Кроме того, в активную фазу вступили переговоры о создании зон свободной торговли с Израилем и Египтом: ожидается, что соглашения с этими государствами будут подписаны в 2020 году.-0-