27 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Число агроусадеб в Беларуси за 2019 год выросло на 11,6%. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристской деятельности Министерства спорта и туризма Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Развитие агроэкотуризма характеризуется положительной динамикой. Мы видим несомненный рост количества агроусадеб. По состоянию на 1 января 2020 года их число выросло на 11,6% и составило почти 2,8 тыс.", - сказал Виталий Грицевич.

Белорусские агроусадьбы в минувшем году посетили более 514 тыс. человек (на 22% больше, чем в 2018 году), выросло количество иностранных туристов. "Почти 60 тыс. человек из 78 стран побывали в усадьбах и оценили наш отдых. Большинство из них граждане России, однако их число снижается и увеличивается доля туристов из других государств", - отметил Виталий Грицевич.

Представитель Минспорта считает, что агротуризм становится фишкой белорусской туристической отрасли. "И мы активно это продвигаем на международных рынках. Организовываем национальные стенды Беларуси на туристических выставках и приглашаем для участия агроусадьбы, чтобы они могли продвигать свой продукт. Такие выставки были проведены в России, Польше, странах Балтии и даже в Китае", - пояснил Виталий Грицевич.-0-