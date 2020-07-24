Число автомагазинов на селе в первом полугодии выросло на 12%

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число автомагазинов на селе в первом полугодии увеличилось на 12% и составило 1154. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли по итогам заседания коллегии МАРТ.

"По данным торгового реестра, в первом полугодии 2020 года в целом по стране количество розничных торговых объектов выросло на 2,1% и на 1 июля превысило 120 тыс. Торговая площадь розничных торговых объектов увеличилась на 2,5% и на ту же дату составила 6915,4 тыс. кв.м. Число магазинов в сельских населенных пунктах увеличилось на 3,6%, до 8573, их торговая площадь приросла на 4,3% и составила 728,6 тыс. кв.м", - рассказали в пресс-службе.

Показатель обеспеченности населения торговыми площадями в целом по Беларуси сложился на достаточно высоком уровне и превысил отметку в 800 кв.м на 1 тыс. человек (при нормативе 600 кв.м).

По данным официальной статистики, розничный товарооборот за январь - июнь 2020 года составил Br25,1 млрд, или 102,6% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019-го. При этом темп роста розничного товарооборота организаций торговли (на который пришлось 91,6% розничного товарооборота страны) составил 104,2%. Розничный товарооборот ИП и физлиц снизился и составил 87,9% к показателю аналогичного периода 2019 года.

"На положительный темп роста розничного товарооборота повлияли несколько факторов. В их числе - сохранение высоких темпов роста реальных денежных доходов, стабильная ценовая ситуация, отток депозитов физических лиц, активная маркетинговая политика торговых сетей (акции, распродажи, рекламные игры и т.п.)", - отметили в МАРТ.-0-