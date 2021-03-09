Число электромобилей в Беларуси превысило 2,5 тыс.

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общее количество зарегистрированных электромобилей в Беларуси превысило 2,5 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белоруснефти".

Специалисты национального оператора сети электрозарядных станций Malanka отмечают, что ежемесячно в мобильном приложении регистрируются до 200 новых пользователей. Ежедневно на станциях осуществляется в среднем 250 зарядных сессий, а за два последних месяца их общее количество превысило 15 тыс.

"Особенной популярностью у белорусов стали пользоваться бюджетные китайские электромобили. Однако их владельцы сталкиваются с неожиданными трудностями. Китайские электрокары имеют свою специфику и в некоторых аспектах серьезно отличаются и от американских, и от европейских автомобилей. Прежде всего они имеют собственный зарядный стандарт GB/T, зарядной инфраструктуры для которого в Беларуси нет", - рассказали в пресс-службе.

В такой ситуации на выручку автовладельцам приходят переходники. Однако из-за того, что многие водители пользуются несертифицированными переходниками, при зарядке могут возникать серьезные проблемы: замыкание при подключении к станции через переходник может привести к блокировке или даже возгоранию электромобиля. Использование таких переходников приводит и к тому, что автовладелец не может зарядиться: из 10 попыток более половины оказываются неудачными. Для того, чтобы избежать проблем, специалисты рекомендуют переоборудовать разъем на европейский тип на станциях техобслуживания.

При покупке электромобиля следует убедиться в том, что его зарядный разъем подходит под станции с коннекторами европейского региона. В случае использования переходников рекомендуется проверить наличие сертификата от производителя, который подтверждает его работоспособность и безопасность. Если водитель все же решит переоборудовать коннектор или при покупке переходника, Malanka рекомендует приехать на ЭЗС для тестирования и верной настройки переоборудованного коннектора специалистами диспетчерского центра.-0-