22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число интернет-магазинов в Беларуси с 2015 года увеличилось более чем в 2 раза. Об этом сообщила во время пресс-конференции начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Количество интернет-магазинов в Беларуси с 2015 года увеличилось на 14 тыс. - более чем в 2 раза. Что касается первого полугодия 2021 года, их число выросло на 5,7% и составило почти 27 тыс. Из них более половины принадлежат индивидуальным предпринимателям, 47% - юридическим лицам. Так что это интересный сегмент для малого и среднего предпринимательства. Некоторые интернет-магазины специализируются на определенном виде товаров, некоторые предлагают универсальный ассортимент", - сказала Инна Гаврильчик.

Удельный вес интернет-магазинов в розничном товарообороте с 2015 года вырос более чем в 2 раза и в 2020-м составил 5,4%. Высокие показатели фиксируются и в этом году. По словам представителя МАРТ, активное развитие интернет-торговли связано в том числе с пандемией.-0-