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22 мая 2020, 16:48

Число интернет-магазинов в Беларуси за пять лет увеличилось почти вдвое

Фото из архива
Фото из архива

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число интернет-магазинов в Беларуси увеличилось почти вдвое за последние пять лет, сообщила сегодня на пресс-конференции начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Инна Гаврильчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"В торговом реестре на сегодня зарегистрировано 23 289 интернет-магазинов. За последние пять лет их число увеличилось почти на 11 тыс. Думаю, что в связи с нынешним ростом интернет-доставки, интернет-продаж их товарооборот существенно увеличится, но об этих цифрах можно будет говорить немного позже. Баланс сил между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по числу интернет-магазинов примерно одинаковый", - сказала Инна Гаврильчик. Что касается распределения интернет-магазинов по регионам, лидирующие позиции занимает Минск, на втором месте Минская область, на третьем - Брестская.

Представитель МАРТ также обозначила обязанности продавца интернет-магазина и пояснила, на какие данные имеет право потребитель. На сайте обязательно должна быть информация о продавце - его наименование, юридический адрес, контактные номера телефонов и режим работы. Кроме того, продавец обязан размещать подробные данные о товаре, в числе которых наименование товара, изготовителя, поставщика, место их нахождения, страна происхождения товара, цена, условия оплаты и доставки.

Если товар был в употреблении, в нем есть либо устранялись недостатки - такая информация обязательно должна быть размещена на сайте интернет-магазина. "Бывает, что люди покупают, например, мобильный телефон, и продавец им не сообщает, что он был в употреблении. Это тоже нарушение правил торговли", - отметила Инна Гаврильчик. Непредоставление информации о товаре является основанием для расторжения договора купли-продажи и возврата денег потребителю и влечет административную ответственность в виде штрафа до 10 базовых величин (1 БВ - Br27).

"Хочу также обратить внимание на цены в интернет-магазинах. Здесь часто возникает такая проблема: человека устраивает цена, он делает заказ, а когда товар должны привезти, ему говорят, что он подорожал. Это нарушение. Договор купли-продажи считается заключенным, когда покупатель заказал товар. Продавец обязан продать товар по той цене, которая была указана на сайте", - подчеркнула представитель МАРТ.

Еще одна проблема связана с тем, что некоторые интернет-продавцы не предоставляют покупателям право выбора формы оплаты - наличной или безналичной. "Обязанность предоставить такую возможность установлена в законе "О защите прав потребителей". Интернет-продавцы должны ее обеспечить", - обратила внимание Инна Гаврильчик.

Она также напомнила о запрете на продажу товаров физическими лицами через аккаунты в социальных сетях, так как это является незаконной предпринимательской деятельностью.-0-

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интернет Министерство антимонопольного регулирования и торговли торговля
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