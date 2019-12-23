Число клиентов белорусского рынка Форекс по итогам года превысит 25 тыс.

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число клиентов на рынке Форекс в Беларуси по итогам 2019 года преодолеет отметку в 25 тыс. человек. Об этом сегодня сообщил старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб во время онлайн-конференции "Итоги 2019 года, перспективы белорусской экономики и валютного рынка" на сайте БЕЛТА.

По прогнозам "Альпари Евразия", по итогам 2019 года общее количество клиентов вырастет более чем в два раза и преодолеет отметку в 25 тыс., проинформировал Вадим Иосуб. Он добавил, что за три квартала 2019 года инициировано 2,8 млн операций, открыто позиций суммарным размером в $41,5 млрд. На 1 октября маржинальное обеспечение клиентов составило $12,3 млн. "Росту этих показателей способствовала многоуровневая защита клиентских денег: подробная отчетность форекс-компаний, строгие требования к финансовой устойчивости, наличие гарантийного фонда. Он составляет около $1,5 млн, а размер обеспечительного капитала - более $3 млн. Все это дает дополнительную защиту интересам клиентов", - отметил аналитик.

Он подчеркнул, что рынок Форекс в Беларуси привлекает прямые иностранные инвестиции, создает рабочие места, разрабатывает высокотехнологичные сервисы. По мнению эксперта, положительно характеризует подходы к регулированию этого сектора тот факт, что принятое более трех лет назад законодательство практически не требовало корректировок. "Вместе с тем в 2020 году мы ожидаем, что для развития этого сегмента финансового рынка будут приняты изменения в указ №231 "Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс" и другие акты. Это только увеличит привлекательность рынка", - прогнозирует Вадим Иосуб.-0-

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