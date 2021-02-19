Число неиспользуемых объектов госсобственности в Беларуси снижается - Матусевич

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число неиспользуемых объектов госсобственности в Беларуси снижается. Об этом рассказал сегодня председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич на итоговой коллегии ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году проводились мероприятия, направленные на совершенствование управления и распоряжения имуществом, его учета, а также сокращение количества неиспользуемых объектов, находящихся как в собственности государства, так и в собственности хозяйственных обществ с долей государства", - сказал Дмитрий Матусевич.

В госсобственности на сегодня находятся здания, сооружения, изолированные помещения общей площадью 120,9 млн кв.м. В 2020 году работа, направленная на сокращение количества неиспользуемого имущества, проводилась в отношении 2 059 объектов государственной собственности.

"Наибольшее количество объектов приобретено на аукционах с начальной ценой, равной одной базовой величине. Так, в 2020 году на таких аукционах реализовано 219 объектов (39,4% от общего количества проданных объектов), - отметил председатель комитета. - В целом по году улучшены показатели по количеству проданных объектов - 43,2% (в 2019 году - 39,6 %), по сносу - 98% (в 2019 году - 94,9%)".

С 21 февраля 2020 года в Беларуси функционирует обновленная версия Единой информационной базы неиспользуемого государственного имущества, в том числе земельных участков, предлагаемых для продажи и сдачи в аренду. В ней размещена информация более чем о 6 тыс. объектов госимущества, в том числе о земельных участках, предлагаемых к продаже и сдаче в аренду.

Продолжена работа по сокращению численности неиспользуемых объектов, находящихся в собственности хозяйственных обществ. Согласно ведомственной отчетности, в прошлом году необходимо было вовлечь в оборот и снести более 1 469 таких объектов. План выполнен на 49,6% (728 объектов), что на 6,6% выше уровня 2019 года.

Добросовестным арендаторам продано 129 объектов. Отказано в выкупе 19 объектов - по причинам недобросовестности арендаторов, невозможности отчуждения арендуемых объектов, а также необходимости использования сданных в аренду объектов арендодателями в собственных целях. В отношении 16 объектов арендаторы отказались от их приобретения в связи с недостаточностью собственных средств. Еще по 16 объектам договоры купли-продажи находятся в процессе согласования. В настоящее время проводится рыночная оценка 48 объектов, планируемых к продаже.

Дмитрий Матусевич отметил, что по предложениям органов государственного управления и бизнеса начата работа по совершенствованию правовых отношений в сфере аренды и безвозмездного пользования имущества.-0-

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