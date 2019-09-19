Число обращений в суд ЕАЭС с каждым годом увеличивается - Баишев

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В суд ЕАЭС за весь период его деятельности поступило около 40 обращений за разрешением споров и разъяснением правовых норм, сообщил журналистам его председатель Жолымбет Баишев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Число обращений и хозяйствующих субъектов, и государств-членов, и Евразийской экономической комиссии в суд с каждым годом увеличивается. Буквально сегодня в производстве суда находятся три консультативных заключения по очень спорным вопросам. В течение трех дней мы проводили заседания по пяти делам (спорам хозяйствующих субъектов. - Прим. БЕЛТА)", - отметил Жолымбет Баишев.

Всего за период действия суда, а это более четырех лет, поступило около 40 обращений, примерно половина из них от хозяйствующих субъектов, вторая - по разъяснению норм Договора о Евразийском экономическом союзе. По ним вынесены соответствующие решения и консультативные заключения, которые публикуются в средствах массовой информации и на сайте суда.

Международная конференция суда ЕАЭС проходит в Минске Мероприятие собрало более 200 участников: министров и должностных лиц Евразийской экономической комиссии, руководителей органов власти государств - членов союза, конституционных и верховных судов, парламентов, профильных министерств и ведомств.

По словам Жолымбета Баишева, для международного суда это достаточно большая цифра, поскольку рассматриваются очень сложные экономические многотомные дела. "Это споры, по которым не нашли разрешения ни в государствах, ни в Евразийской экономической комиссии. Споры, по которым не пришли к согласию государства-члены и те органы, которые призваны их решить. Тогда они доходят до нас, и мы вынуждены решать эти споры и ставить точку", - сказал он.

В числе предназначений суда ЕАЭС - обеспечение соблюдения договоренностей всеми государствами-членами, защита прав хозяйствующих субъектов, в том числе иностранных инвесторов, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, которые работают в Евразийском экономическом союзе. Суд ЕАЭС - единственный орган, где может быть оспорено решение Евразийской экономической комиссии на предмет соответствия Договору.

"Мы в своих решениях, консультативных заключениях провозгласили принцип свободы движения товаров, свободы рынка, рабочей силы, капитала. Суд призван содействовать тому, чтобы преграды и препятствия, которые иногда возникают между государствами, были устранены, чтобы Евразийский экономический союз действовал как единый, согласованный экономический организм", - добавил председатель суда.

Международная конференция "Пять лет Договору о Евразийском экономическом союзе: роль Суда" 19-20 сентября проходит в Минске. Мероприятие собрало более 200 участников: министров и должностных лиц Евразийской экономической комиссии, руководителей органов власти государств - членов союза, конституционных и верховных судов, парламентов, профильных министерств и ведомств, представителей международных организаций и судебных органов, деловых кругов и научного сообщества, практикующих юристов.

Обсуждаются различные аспекты правовой системы Евразийского экономического союза. Отдельные дискуссионные сессии посвящены отраслевым положениям Договора о ЕАЭС, в том числе единому внутреннему рынку, общим правилам и принципам конкуренции, таможенному регулированию, а также совершенствованию институциональной системы. Кроме того, планируется обсудить вопросы применения права союза судебными органами его государств-членов.

Евразийский экономический союз, объединяющий пять государств-членов, в этом году отмечает две юбилейные даты - пятилетие Договора о Евразийском экономическом союзе и 25-летие инициативы евразийской интеграции.-0-