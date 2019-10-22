Число пользователей мобильного банкинга за I полугодие увеличилось более чем в 1,5 раза

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пользователей мобильного банкинга в Беларуси за I полугодие 2019 года увеличилось до 4 млн, сообщил сегодня заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям "БАНКИТ", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мобильный банкинг набирает популярность - за I полугодие текущего года количество пользователей увеличилось и составляет порядка 4 млн (на 1 января 2019 года насчитывалось 2,63 млн. пользователей. - Прим. БЕЛТА). И надо предполагать, это число будет увеличиваться", - отметил Дмитрий Калечиц.

По его мнению, рост числа пользователей мобильного банкинга говорит о том, что лицом финансового учреждения в значительной степени становятся их мобильное приложение и сайт. Это является, по сути, отражением цифровой трансформации и изменения модели взаимодействия финучреждений и клиентов, считает зампред Нацбанка.

Наиболее популярным каналом дистанционного банковского обслуживания остается интернет-банкинг. По данным на 1 июля, к нему подключено 6 млн 726 тыс. пользователей (на 1 января эта цифра составляла 6 млн 579 тыс.).

Сегодня для физлиц в удаленном режиме доступно 73% банковских услуг, для юрлиц - 70%.

По словам Дмитрия Калечица, платежная система Беларуси в полной мере обеспечивает потребность реального сектора и населения в проведении расчетов и приеме платежей. В 2018 году в национальной системе BISS было проведено больше 78 млн платежных инструкций на сумму более Br580 млрд. Об эффективности функционирования системы безналичных расчетов говорит доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте - это 44% на середину 2019 года, хотя на долю в 40% планировалось выйти к концу 2020-го.

По мере развития бесконтактных технологий происходит переход на банковские карты с микропроцессором стандарта EMV. С 1 января 2023 года на территории Беларуси карты без чипа, эмитированные белорусскими банками, не будут приниматься, напомнил зампред Нацбанка.-0-