Число процедур госзакупок в I полугодии выросло в полтора раза

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число процедур государственных закупок в первом полугодии 2020 года выросло в полтора раза по сравнению с январем-июнем 2019-го, сообщает БЕЛТА со ссылкой на статистику Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Общее количество проведенных процедур государственных закупок в первом полугодии 2020 года значительно выросло в сравнении с показателями аналогичного периода 2019-го и составило 519,6 тыс. (январь-июнь 2019-го - 337,9 тыс.) Вместе с тем процентное соотношение по конкурентным видам процедур госзакупок существенно снизилось в первом полугодии", - рассказали в МАРТ. В частности, на 4,4 процентного пункта уменьшилось число приобретенных товаров (работ, услуг) с применением процедуры электронного аукциона. Аналогичная ситуация наблюдается с процедурами запросов ценовых предложений и открытых конкурсов: их стало меньше на 2 процентных пункта в сопоставлении с январем-июнем прошлого года.

По результатам процедур госзакупок в первом полугодии заключено около 207 тыс. договоров общей стоимостью почти Br3,7 млрд. Основную долю в стоимостном выражении составляют договоры по закупкам из одного источника (первое полугодие 2020 года - 75,2%, январь-июнь 2019-го - 60,9%). Почти на 15 процентных пунктов уменьшилась стоимость договоров, заключенных по результатам открытых конкурсов. Прослеживается также динамика уменьшения участия субъектов малого и среднего предпринимательства в процедурах госзакупок в сравнении с первым полугодием 2019-го. "Такая ситуация связана с тем, что с 1 января по 1 июля 2019 года закупки товаров (работ, услуг) при строительстве проводились в соответствии с законодательством о госзакупках", - пояснили в МАРТ.-0-