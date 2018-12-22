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Число проверок субъектов хозяйствования в январе-сентябре сократилось в 18 раз - КГК

Экономика 22.12.2018 | 11:31
Во время онлайн-конференции
Во время онлайн-конференции

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество проверок субъектов хозяйствования в Беларуси за девять месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го сократилось в 18 раз. Об этом сообщила сегодня начальник отдела контроля и анализа контрольной (надзорной) деятельности Комитета государственного контроля Беларуси Елена Горнак на онлайн-конференции "Контроль и надзор по-новому: практика применения" на сайте БЕЛТА.

"Удельный вес проверок в общем количестве проведенных в стране контрольных (надзорных) мероприятий составляет в текущем году менее 1%. Большинство уполномоченных органов фактически перешли к форме мониторингов и мероприятий технического (технологического, поверочного) характера. По их результатам меры административного воздействия не применяются в случае первичного выявления нарушений в деятельности субъекта и их устранения", - сказала Елена Горнак.

В целом, по ее словам, госорганы и иные уполномоченные на осуществление контроля и надзора организации перестроили свою деятельность. Пересмотрены их перечни - это сделано для исключения дублирования функций контролирующих органов, реформирования системы ведомственного контроля, введения запрета на осуществление надзора коммерческими организациями. Данные новации предусмотрены указом №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности".

В итоге на 35% сократилось число систем государственных органов, уполномоченных на проведение проверок, на 20% уменьшилось число контролирующих инстанций, входящих в состав контролирующих органов.

"Следует отметить, что государственный контроль в форме проверок, на которые распространяются требования указа №510, осуществлялся контролирующими (надзорными) органами только 22 из 39 уполномоченных на это систем. Хочу подчеркнуть: случаев назначения проверок органами, утратившими право на их проведение, не установлено", - заключила Елена Горнак.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

На долю Госстандарта и 4 министерств приходится 80% выборочных проверок первой половины 2019 годаНа долю Госстандарта и 4 министерств приходится 80% выборочных проверок первой половины 2019 года
С планом выборочных проверок на первое полугодие 2019 года можно ознакомиться на официальном сайте Комитета госконтроля.

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