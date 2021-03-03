Число резидентов ПВТ превысило 1 тыс.

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 65 компаний в качестве резидентов ПВТ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.

"Продолжается тенденция активного развития стартапов: более половины новичков зарегистрировано в 2020-2021 годах. Сегодня Парк высоких технологий объединяет 1021 компанию", - отметили в пресс-службе.

Новыми резидентами ПВТ стали представители различных сфер, среди которых медицина, финтех, электронная коммерция, игровая индустрия, транспорт, промышленность и сельское хозяйство.

Компания "Интеграция Дистрибьюция Проекты" намерена разрабатывать программное обеспечение и оборудование для оплаты проезда через биометрические терминалы в минском метро, а также создаст рабочее место пограничника с системой распознавания лиц при прохождении границы.

"Бадробот" займется разработкой программно-аппаратного комплекса, состоящего из самостоятельно спроектированного умного строительного принтера, встроенного программного обеспечения и CAD/CAM-приложения для управления строительным принтером.

"А1 ИКТ сервисы" выделилось из унитарного предприятия "А1". Новая компания будет ориентирована на расширение доступных клиентам возможностей и услуг на базе собственного дата-центра А1, включая размещение информационных ресурсов клиентов, аудит в области ИТ, информационную безопасность, проектирование и техническое сопровождение облачных решений и другое.

"АМИС-АйТи" планирует разработку заказного программного обеспечения для сфер промышленной безопасности, возобновляемых источников энергии, медицины, электроэнергетики, транспорта, нефтегазовой промышленности. Продуктовое направление будет представлено собственным мобильным приложением медицинского профиля для врачей и медперсонала.

В планах "ДЛТ текст" - разработка и поддержка продуктов международного холдинга iText, среди которых кроссплатформенная библиотека и решение, предназначенное для генерации и модификации PDF-документов.

"РИНГЛ Софтвер Девелопмент" сконцентрируется на создании универсальной платформы для комфортного повседневного общения и деловых коммуникаций с расширенными возможностями в области безопасности, социального взаимодействия и электронной коммерции.

К ПВТ присоединились и резиденты с иностранным капиталом, в том числе два центра разработки зарубежных корпораций. "Альторос Бел" в качестве центра разработки корпорации Altoros (США) планирует заниматься созданием и поддержкой программного обеспечения в сферах децентрализованных финансов и ограничения распространения COVID-19. "Дерив БАЙ" представляет транснациональную группу компаний Deriv и будет работать над различными платформами в сфере онлайн-торговли.-0-