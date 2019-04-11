Число резидентов "Великого камня" к концу года увеличится до 60

11 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Число резидентов Китайского-белорусского индустриального парка "Великий камень" до конца нынешнего года должно увеличиться до 60. Об этом рассказал журналистам первый заместитель главы администрации парка Игорь Лещенок, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уже 43 компании являются резидентами парка, мы ожидаем, что до конца года их будет не менее 60, - сказал Игорь Лещенок. - Они представляют широкую географию стран мира. Это, конечно, белорусские и китайские компании, а также немецкие, австрийские, компании из Америки, России".

Представитель администрации парка подчеркнул, что на сегодняшний день в "Великом камне" создана вся инфраструктура первой очереди. "До конца года ее территория будет расширена с нынешних 3,5 кв.км до 8,5 кв.км. Это полностью подготовленные площадки со всеми инженерными сооружениями, а также типовыми производственно-офисными зданиями", - отметил он.

Сославшись на мнение международных экспертов, в том числе Forbes, Игорь Лещенок подчеркнул, что в "Великом камне" созданы наиболее льготные условия, которые существуют в Европе и Азии. "Таких льгот не предоставляет ни одна индустриальная площадка, - констатировал он. - Это фактически освобождение от всех налогов (мы называем это даже промышленным оффшором). То есть, это освобождение от налога на прибыль на 10 лет, а в дальнейшем до 2062 года ставка этого налога уменьшена в два раза. Это освобождение до 2062 года от налога на землю и имущество, освобождение от ввозных таможенных пошлин и НДС на оборудование. Это целый ряд преференций не финансового характера, таких как работа "одной станции", которая позволяет иностранным инвесторам проходить все необходимые государственные процедуры непосредственно в парке в одном месте".

Сегодня в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России состоялась презентация индустриального парка "Великий камень". Ее посетили послы и руководители торговых служб около 60 дипломатических миссий, аккредитованных в Москве, представители Ассоциации европейского бизнеса, Постоянного комитета Союзного государства, инновационного фонда "Сколково", российских и зарубежных деловых кругов. -0-