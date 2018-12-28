Число самозанятых в Беларуси выросло в 1,7 раза - МНС

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число самозанятых в Беларуси выросло в 1,7 раза за январь-октябрь 2018 года. Об этом сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время круглого стола "Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год?" в пресс-центре БЕЛТА.

В октябре 2017 года вступил в силу указ №337 "О регулировании деятельности физических лиц" - список видов деятельности, которыми можно заниматься без регистрации ИП с уплатой единого налога, был расширен с 18 до 30.

"В январе-октябре 2018 года такими видами деятельности занимались более 34 тыс. физических лиц. С принятием указа №337 число таких людей выросло на 13 814 человек по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В бюджет поступило порядка Br4 млн", - сказала Элла Селицкая.

Замминистра обратила внимание, что этот механизм очень удобен для физлиц - можно заниматься определенным видом деятельности, лишь заплатив фиксированную сумму единого налога по итогам соответствующего периода. При этом не надо никаких налоговых деклараций или другой налоговой отчетности.

В редакции Налогового кодекса, которая должна вступить в силу с 1 января 2019 года, предусмотрены новые виды деятельности, по которым можно будет работать по заявительному принципу - это нанесение аквагрима и услуги по упаковке (например, подарков, сувениров).

"Полагаю, что мы на этом не остановимся и далее будем анализировать и дополнять список видов деятельности для самозанятых", - отметила Элла Селицкая.-0-