Число самозанятых в I полугодии в Беларуси выросло на 30%

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число самозанятых в первом полугодии 2019 года в Беларуси выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства по налогам и сборам.

"Количество физических лиц, желающих заниматься деятельностью без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, неизменно растет. Так, если в первом полугодии 2018 года было 25 958 таких плательщиков и в бюджет поступило Br2,16 млн единого налога, то уже за январь-июнь 2019-го был 33 671 плательщик, они уплатили в бюджет более Br3,81 млн", - рассказали в пресс-службе.

Среди самозанятых более четверти (9 420 человек) занимались продажей на торговых местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, животных (кроме котят и щенков), домашней выпечки и другой кулинарии. На втором месте по популярности - парикмахерские и косметические услуги, на 1 июля их оказывали 6 358 самозанятых, их число выросло в 2,5 раза. В топ-3 видов деятельности самозанятых также репетиторство (5 213 человек).

Чтобы приступить к деятельности в качестве самозанятого, нужно подать в налоговую уведомление. После этого будет посчитан единый налог (с учетом ставок, которые действуют в определенном в населенном пункте). В МНС отметили, что если физическое лицо будет оказывать, например, парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру в Минске, то сумма единого налога за месяц составит Br99. Если человек хочет быть репетитором, например, в Бресте, то сумма единого налога за месяц составит Br27,02.

В МНС напомнили, что право заниматься деятельностью без госрегистрации в качестве ИП физическим лицам было предоставлено с 2009 года. Первоначально было определено 6 видов услуг, не относящихся к предпринимательской деятельности, для уплаты единого налога. В 2017 году указом №337 "О регулировании деятельности физических лиц" перечень видов деятельности, не относящихся к предпринимательской, был расширен. Среди них ремонт и производство одежды и обуви, штукатурные и малярные работы, кладка печей и каминов, ремонт компьютеров и обучение работе на компьютере, услуги парикмахера и т.д. Сейчас таких видов деятельности 30, они не требуют получения лицензии или других специальных разрешений. При этом у физлиц нет обязанности по ведению учета полученных доходов, использованию кассового оборудования, а также по представлению налоговых деклараций в связи с занятием деятельностью.-0-