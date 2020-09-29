Число убыточных сельхозпредприятий в Беларуси ежегодно сокращается - Субботин

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число убыточных сельхозпредприятий в Беларуси ежегодно сокращается. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Александр Субботин во время XXX Международной специализированной выставки "Белагро-2020", передает корреспондент БЕЛТА.

"Сельское хозяйство всегда субсидируется во всех странах: в каких-то больше, в каких-то меньше. Это один из поводов для полемики при вступлении в ВТО, при определении равных условий для производства продукции. У нас есть убыточные предприятия, но их количество ежегодно уменьшается", - сказал Александр Субботин.

Вице-премьер подчеркнул значимость аграрного сектора для страны. "Продовольственная безопасность имеет ключевое значение. Мы стараемся полностью обеспечить себя необходимым продовольствием, и у нас это получается. Думаю, в этом году и наши показатели по экспорту сельхозпродукции немного увеличатся", - отметил он.

"Беларусь по праву считается одной из ведущих европейских сельскохозяйственных держав. Нашу продукцию знают более чем в 100 странах мира. Она конкурентна на мировых рынках и отличается высоким качеством и отменным вкусом. За такими успехами отрасли, безусловно, стоит каждодневный кропотливый труд аграриев", - заявил Александр Субботин.

По его словам, в следующие пять лет планируется вкладывать средства в совершенствование сельскохозяйственных технологий и получение новых высокакачественных продуктов. "Только через науку мы можем усовершенствовать наше производство. Чтобы повысить конкурентоспособность и быть более успешными, нужно повышать глубину переработки продукции, продавать продукты с высокой добавленной стомостью: не молоко, а сыр, не мясо, а колбасу", - обратил внимание вице-премьер.-0-

Белорусские предприятия планируют получить право поставок свинины в Китай "Мы очень тесно работаем с китайскими партнерами. Объем реализации продуктов питания в Китай увеличился на 270% и составил $134 млн. И это еще не предел", - сказал Иван Крупко.

Минсельхозпрод ожидает рост производства сельхозпродукции на 5,5% по итогам года "Этот год был непростым из-за пандемии и других экономических вызовов. Но аграрии сдали экзамен на профессионализм", - сказал Иван Крупко.