Число выявленных банками фальшивых денег в I полугодии снизилось на 22,4%

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных банками фальшивых денег в I полугодии 2020 года снизилось на 22,4%, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального банка.

Банковские работники нашли 309 поддельных денежных знаков, из которых 308 - банкноты и одна монета. В Минске выявлено 35,3% всех подделок, в областях - в пределах 5,8-15,2%. Фальшивые деньги были изъяты из обращения в 36 населенных пунктах.

Чаще всего обнаруживали поддельные доллары США и российские рубли - 52,4% и 35,3% от общего количества фальшивок соответственно. Доля поддельных евро составила 9,1%, белорусских рублей - 2,9%, других валют - 0,3%. Уменьшилось количество подделок каждой из выявленных валют: долларов США - на 0,6%, российских рублей - на 9,9%, евро - на 67,8%, белорусских рублей в абсолютном выражении - на 8 штук (на 47,1%).

Среди долларов чаще всего подделывали купюру $100 (87,7% от количества поддельных долларов), среди российских рублей - купюру 5 тыс. российских рублей (88,1%). Подделывали банкноты евро всех номиналов, кроме 200 и 5 евро, чаще всего - купюру 50 евро (28,6% от количества поддельных евро). В отличие от I полугодия 2019 года выявлены банкноты номиналом 1000 и 10 евро. Банкнота 1000 евро изготовлена из подлинной банкноты номиналом 1000 зимбабвийских долларов.

В I полугодии выявлено 9 поддельных банкнот белорусских рублей номиналами Br50, Br20 и Br5. На долю банкнот номиналом Br50 пришлось 77,8% подделок.

С использованием полиграфических технологий изготовлено более 83% поддельных долларов США (в основном офсетная печать, а также глубокая и трафаретная печать) и 51% поддельных евро (все - офсетная печать). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии - принтерные устройства (в основном струйная печать - доллары США и евро, все российские рубли и китайский юань, белорусские рубли, а также электрофотография - доллары США, евро и белорусские рубли).-0-