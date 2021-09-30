Число выявленных поддельных денег в Беларуси в I квартале уменьшилось почти на 10%

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число выявленных поддельных денег в Беларуси в I квартале уменьшилось на 9,7%. Такие данные приводятся в обзоре Национального банка, сообщает БЕЛТА.

По итогам первых трех месяцев 2021 года банковские работники выявили 167 поддельных денежных знаков, в том числе банкноты и одну монету. Основное количество составили доллары США и российские рубли (56,9% и 37,1% соответственно). Доля поддельных евро составила 5,4%, белорусских рублей - 0,6%.

В сравнении с аналогичным периодом 2020 года общее количество выявленных поддельных денежных знаков уменьшилось на 9,7%. Поддельных долларов США выявлено на 13,1% больше. Уменьшилось на 19,5% количество выявленных поддельных российских рублей, на 47,1% - евро. Количество подделок белорусских рублей уменьшилось в абсолютном выражении на 5.

В Минске выявлено 38,9% всех поддельных денежных знаков, по областям - в пределах 6-18%. Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 22 населенных пунктах.

Оценка использованных способов воспроизведения изображений свидетельствует о том, что с использованием полиграфических технологий изготовлено более 78% поддельных долларов США (в основном офсетная печать) и 75% поддельных евро (все офсетная печать). Для воспроизведения изображений остальных поддельных банкнот использованы технологии репрографии - принтерные устройства (в основном струйная печать, а также электрофотография).-0-