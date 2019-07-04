Чистая нефть начала поступать по трубопроводу Унеча-Полоцк на "Нафтан"

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Полоцктранснефть Дружба" начало принимать для ОАО "Нафтан" российскую нефть соответствующего стандарта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт "Полоцктранснефть Дружбы".

Согласно дорожной карте, грязная нефть из нефтепровода Унеча-Полоцк 1 (участок трубопровода "Дружба") вытеснена реверсом по нефтепроводу Сургут-Полоцк в Россию.

Партия качественной нефти вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Полоцк" ОАО "Полоцктранснефть Дружба" 3 июля.

Эта нефть соответствует стандарту, что подтверждено аккредитованной лабораторией.

С 4 июля по очищенному магистральному нефтепроводу Унеча-Полоцк 1 обеспечивается отгрузка нефти в ОАО "Нафтан". Начаты работы по очистке магистрального нефтепровода Унеча-Полоцк 2.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки.

Вытеснение загрязненной органическими хлоридами российской нефти в трубопроводе Унеча-Полоцк началось 21 июня. Ожидалось, что вытеснение нефти из первой очереди нефтепровода завершится 3 июля, затем начнется вытеснение загрязненного сырья из второй очереди нефтепровода Унеча-Полоцк, которое продлится до конца июля. Завершающий этап на северном направлении - вытеснение нефти из белорусского участка нефтепровода Сургут-Полоцк - продлится до 15 августа.-0-