Чистая нефть по "Дружбе" в Беларусь еще не поступила, переговоры продолжаются в Москве

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чистая нефть по нефтепроводу "Дружба" в Беларусь еще не поступила, переговоры с российской стороной продолжаются сегодня в Москве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"Специалистами организаций по нефтепроводному транспорту - ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" - приняты все технические меры для скорейшего получения чистой нефти с российского пункта отпуска Унеча. В настоящее время в трубопроводе на белорусской территории по-прежнему находится нефть с превышением норматива содержания хлорорганики. Прокачка чистой нефти по "Дружбе" не началась", - проинформировали в "Белнефтехиме".

НПЗ по-прежнему работают на сниженной производственной загрузке.

"Концерном и организациями ведется ежедневный учет недополученных доходов из-за снижения загрузки НПЗ, приостановки экспорта нефтепродуктов, ремонта оборудования и других мер, принятых из-за поставки некачественной нефти", - отметили в пресс-службе.

Ведется также оценка ненадлежащего исполнения российскими контрагентами договорных обязательств.

"Работа по урегулированию ситуации с поставками некачественной российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" продолжается. Сегодня делегация концерна "Белнефтехим" во главе с заместителем председателя концерна Владимиром Сизовым находится в Москве, где на базе Минэнерго РФ продолжатся переговоры с участием российских нефтяных компаний", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. В настоящее время Польша и Украина прекратили транзит нефти. 26 апреля в Минске прошли переговоры с участием Беларуси, России, Украины и Польши по урегулированию ситуации с некачественной российской нефтью.-0-