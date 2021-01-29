29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чистая прибыль организаций Госкомвоенпрома в 2020 году составила Br270,6 млн. Итоги работы за 2020 год подводят сегодня на заседании коллегии Госкомвоенпрома с участием премьер-министра Романа Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.
По итогам работы в 2020 году все организации Госкомвоенпрома обеспечили прибыльную работу. Объем полученной чистой прибыли составил Br270,6 млн, или 139,6% от запланированного объема.
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной промпродукции составил 26,5% - это в 2 раза выше доведенного задания.
Объем производства промышленной продукции за 2020 год достиг Br1247,8 млн.
Рентабельность продаж составила 16,8% при запланированном уровне 14%.
Организации Госкомвоенпрома освоили Br74,2 млн инвестиций в основной капитал (124% от плана).
Средняя зарплата в организациях Госкомвоенпрома выросла в 2020 году на 6,2% - до Br1719,7.-0-
Фото Андрея Покумейко