Членом Коллегии (министром) по экономике и финансовой политике ЕЭК назначен Руслан Бекетаев

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Решением Высшего Евразийского экономического совета с 5 марта новым членом Коллегии (министром) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии от Казахстана назначен Руслан Бекетаев. В его компетенцию войдут вопросы развития предпринимательской деятельности, финансовой политики, трудовой миграции и социальной защиты в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Руслан Бекетаев сменил на этом посту в комиссии Тимура Жаксылыкова, который назначен на должность первого вице-министра национальной экономики Казахстана.

"Новый министр ЕЭК имеет значительный опыт руководящей работы в органах государственной власти Казахстана, - отметили в пресс-службе. - Ранее Руслан Бекетаев занимал должности заместителя председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Казахстана, председателя Комитета казначейства Министерства финансов Казахстана. Перед назначением на должность министра по экономике и финансовой политике ЕЭК около семи лет занимал пост вице-министра финансов Казахстана".-0-

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