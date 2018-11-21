Что даст Беларуси международное признание национальной системы аккредитации

Европейская организация по аккредитации (ЕА) признала белорусскую систему аккредитации соответствующей и эквивалентной европейским требованиям. Соглашение между Белорусским государственным центром аккредитации и ЕА подписано сегодня в Бухаресте. Месяцем ранее были подписаны два документа о признании национальной системы аккредитации соответствующей международным требованиям. О том, какое значение это имеет для Беларуси, корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Белорусского государственного центра аккредитации Татьяна Николаева.

"Система аккредитации в Беларуси имеет довольно разноплановую представительность и включает около 2 800 испытательных, поверочных и калибровочных лабораторий, 116 органов по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, персонала, 5 инспекционных органов и 1 провайдер проверки квалификации, - отмечает директор центра. - Развитию этой системы уделяется серьезное внимание, что позволяет обеспечивать доверие потребителей к проводимой в стране оценке соответствия продукции, услуг, других объектов".

В этом году страна достигла весомого успеха - национальная система аккредитации признана на международном уровне. Беларусь стала полноправным участником трех соглашений о взаимном признании результатов проводимых испытаний и сертификации с ведущими мировыми организациями в области аккредитации. В Сингапуре 31 октября подписаны соглашения с Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий (ILAC) в части испытаний и калибровки и с Международным форумом по аккредитации органов по сертификации (IAF) в части сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала. Сегодня в Бухаресте состоялось подписание еще одного глобального документа в этой области - соглашения о признании с Европейской организацией по аккредитации.

По словам Татьяны Николаевой, в последние годы процедуры оценки соответствия выделены Всемирной торговой организацией в отдельную меру нетарифного регулирования экономик, которая существенно влияет на издержки производителей. "Процедуры оценки соответствия на зарубежных рынках зачастую связаны с большими временными, финансовыми затратами, дублирующими моментами. В этой связи важность подписанных соглашений существенно возрастает", - говорит директор центра.

Соглашения о признании результатов оценки соответствия в рамках международных организаций по аккредитации лабораторий и органов сертификации подписываются на основании комплекса паритетных оценок, которые проводят эксперты этих организаций. Белорусская система аккредитации прошла необходимые оценки со стороны Европейской организации по аккредитации, а ведь европейское законодательство является одним из самых строгих в части технических правил и норм. Эксперты из 15 европейских стран положительно оценили работу наших аккредитованных лабораторий и органов по сертификации, что является свидетельством достаточно высокого уровня контроля безопасности и качества продукции в стране.

"При этом необходимо отметить, что среди наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу такое признание сейчас есть только у нас. Наши казахские, кыргызские и российские коллеги имеют признание со стороны организации по аккредитации в части испытаний, и только казахские коллеги - Азиатско-Тихоокеанской в части сертификации. У нас же - самый широкий спектр для признания: протоколы испытаний, калибровки, сертификаты на продукцию, услуги, системы менеджмента и персонала", - отмечает директор Белорусского государственного центра аккредитации. Это создает условия для поддержки экспорта, повышения наших позиций в различных рейтингах, продвижения услуг белорусских органов по сертификации и лабораторий на международном и региональном уровнях.

"Очень важной и сложной схемой в части признания результатов оценки соответствия являются системы менеджмента (такие как ISO 9001, ISO 14001 и другие), которые внедряют наши организации и которые являются преимуществом на международном торговом рынке, - подчеркнула Татьяна Николаева. - Международное признание по этим системам может повысить рейтинг Беларуси в некоторых глобальных индексах, которые оценивают международные организации в области экономических показателей, регулирования, торговли. К примеру, глобальный индекс инноваций, в котором составляющая системы менеджмента по ISO 9001 особенно существенна, и признание со стороны IAF позволят добавить в нашу копилку достаточно большое количество баллов".

Продолжая тему преимуществ, следует отметить, что отечественные производители смогут использовать полученное признание национальной системы аккредитации и оценки соответствия при работе с дилерами, заявляя основания о признании полученных белорусских протоколов и сертификатов. Это позволит минимизировать практику повторных испытаний при поставках продукции на зарубежные рынки и снизить затраты. Так, стоимость испытаний одной единицы сложной техники в странах ЕС составляет около 25 тыс. евро, в Беларуси эта цифра меньше в 3-5 раз.

Снизить издержки смогут и те отечественные лаборатории, органы по сертификации, которые поддерживают свою аккредитацию в зарубежных органах. Теперь им не нужно будет тратить на осуществление этих процедур порядка 20 тыс. евро ежегодно.

"Можно также привести пример с лесной сертификацией. Еще на момент получения положительных паритетных оценок национальной системы аккредитации в Европейской организации по аккредитации белорусская лесная сертификация подтвердила право наносить на наши сертификаты знак европейской системы (PEFS). Это позволило экспортировать продукции лесоматериалов примерно на $220 млн и сертифицировать достаточно большое количество лесов именно под этим знаком. Теперь, когда признание уже получено, эта цифра, по оценкам коллег, может быть еще больше", - говорит Татьяна Николаева.

Таким образом, подписание трех глобальных соглашений о признании результатов оценки соответствия является отправной точкой для белорусских производителей, специалистов органов по оценке соответствия, регулирующих органов, специалистов различных отраслей, чтобы сесть за стол переговоров и проработать вопросы о снятии издержек - с дилерами, производителями, импортерами, торговыми партнерами.

Татьяна ЛИСАТОВИЧ,

БЕЛТА.-0-