Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
21 ноября 2018, Ср
-3°C
Сплошная облачность EUR 2.399
USD 2.1061
RUB 3.1953
Главное
Во время встречи Лукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с Россией
Президент
Лукашенко приветствует развитие сотрудничества с ЕИБ
Президент
Правительство подготовило проект постановления о повышении минимальной зарплаты
Общество
В Минске определили победителей 95-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт"
Общество
Старт продаж нового жилого дома в комплексе класса люкс!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Волейболистки "Минчанки" проиграли французскому "Расингу" в Лиге чемпионов
23:20 Спорт
ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный фестиваль современной хореографии открылся в Витебске
23:06 Регионы
Умер знаменитый оперный певец Максим Михайлов
22:29 В мире
Баскетболисты "Цмоки-Минск" уступили кипрскому АЕКу в Кубка ФИБА
22:01 Спорт
Московский ансамбль танца "Русские сезоны" выступит в Минске
21:56 Культура
Азиатский форум по правам человека пройдет 22-23 ноября в Самарканде
21:48 Общество
Белорусско-индонезийский бизнес-форум пройдет в Минске 22 ноября
21:41 Экономика
Представители МИД стран СНГ обсудят в Душанбе вопросы правового сотрудничества
21:30 Политика
Что даст Беларуси международное признание национальной системы аккредитации
21:12 Экономика
Беларусь презентует II Европейские игры на турвыставке в Варшаве
21:09 Общество
Еврокомиссия повторно отклонила проект бюджета Италии и заявила о возможных санкциях
20:47 В мире
Рыженков: белоруски победили одну из сильнейших команд Европы
20:46 Спорт
Европейское региональное бюро ВОЗ отмечает успехи Беларуси в борьбе с распространением ВИЧ
20:23 Общество
Программа фестиваля современной хореографии в Витебске включает более 60 мероприятий
20:09 Культура
Футболисты "Шахтера" обыграли БАТЭ в 28-м туре чемпионата Беларуси
19:54 Спорт
ГАИ Минска предупреждает о пробках на пр. Жукова
19:52 Регионы
Женская сборная Беларуси по баскетболу победила Турцию в отборе к ЧЕ-2019
19:39 Спорт
ЕЭК зафиксировала появление товаров с маркировкой "сделано в ЕАЭС"
19:25 Экономика
Виктория Азаренко начнет теннисный сезон в Новой Зеландии
19:18 Спорт
Студентом года стал представитель Гродненского медуниверситета
19:08 Общество
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Новый год Новый год
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Что даст Беларуси международное признание национальной системы аккредитации

Экономика 21.11.2018 | 21:12

Европейская организация по аккредитации (ЕА) признала белорусскую систему аккредитации соответствующей и эквивалентной европейским требованиям. Соглашение между Белорусским государственным центром аккредитации и ЕА подписано сегодня в Бухаресте. Месяцем ранее были подписаны два документа о признании национальной системы аккредитации соответствующей международным требованиям. О том, какое значение это имеет для Беларуси, корреспонденту БЕЛТА рассказала директор Белорусского государственного центра аккредитации Татьяна Николаева.

"Система аккредитации в Беларуси имеет довольно разноплановую представительность и включает около 2 800 испытательных, поверочных и калибровочных лабораторий, 116 органов по сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, персонала, 5 инспекционных органов и 1 провайдер проверки квалификации, - отмечает директор центра. - Развитию этой системы уделяется серьезное внимание, что позволяет обеспечивать доверие потребителей к проводимой в стране оценке соответствия продукции, услуг, других объектов".

В этом году страна достигла весомого успеха - национальная система аккредитации признана на международном уровне. Беларусь стала полноправным участником трех соглашений о взаимном признании результатов проводимых испытаний и сертификации с ведущими мировыми организациями в области аккредитации. В Сингапуре 31 октября подписаны соглашения с Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий (ILAC) в части испытаний и калибровки и с Международным форумом по аккредитации органов по сертификации (IAF) в части сертификации продукции, услуг, систем менеджмента и персонала. Сегодня в Бухаресте состоялось подписание еще одного глобального документа в этой области - соглашения о признании с Европейской организацией по аккредитации.

По словам Татьяны Николаевой, в последние годы процедуры оценки соответствия выделены Всемирной торговой организацией в отдельную меру нетарифного регулирования экономик, которая существенно влияет на издержки производителей. "Процедуры оценки соответствия на зарубежных рынках зачастую связаны с большими временными, финансовыми затратами, дублирующими моментами. В этой связи важность подписанных соглашений существенно возрастает", - говорит директор центра.

Соглашения о признании результатов оценки соответствия в рамках международных организаций по аккредитации лабораторий и органов сертификации подписываются на основании комплекса паритетных оценок, которые проводят эксперты этих организаций. Белорусская система аккредитации прошла необходимые оценки со стороны Европейской организации по аккредитации, а ведь европейское законодательство является одним из самых строгих в части технических правил и норм. Эксперты из 15 европейских стран положительно оценили работу наших аккредитованных лабораторий и органов по сертификации, что является свидетельством достаточно высокого уровня контроля безопасности и качества продукции в стране.

"При этом необходимо отметить, что среди наших партнеров по Евразийскому экономическому союзу такое признание сейчас есть только у нас. Наши казахские, кыргызские и российские коллеги имеют признание со стороны организации по аккредитации в части испытаний, и только казахские коллеги - Азиатско-Тихоокеанской в части сертификации. У нас же - самый широкий спектр для признания: протоколы испытаний, калибровки, сертификаты на продукцию, услуги, системы менеджмента и персонала", - отмечает директор Белорусского государственного центра аккредитации. Это создает условия для поддержки экспорта, повышения наших позиций в различных рейтингах, продвижения услуг белорусских органов по сертификации и лабораторий на международном и региональном уровнях.

"Очень важной и сложной схемой в части признания результатов оценки соответствия являются системы менеджмента (такие как ISO 9001, ISO 14001 и другие), которые внедряют наши организации и которые являются преимуществом на международном торговом рынке, - подчеркнула Татьяна Николаева. - Международное признание по этим системам может повысить рейтинг Беларуси в некоторых глобальных индексах, которые оценивают международные организации в области экономических показателей, регулирования, торговли. К примеру, глобальный индекс инноваций, в котором составляющая системы менеджмента по ISO 9001 особенно существенна, и признание со стороны IAF позволят добавить в нашу копилку достаточно большое количество баллов".

Продолжая тему преимуществ, следует отметить, что отечественные производители смогут использовать полученное признание национальной системы аккредитации и оценки соответствия при работе с дилерами, заявляя основания о признании полученных белорусских протоколов и сертификатов. Это позволит минимизировать практику повторных испытаний при поставках продукции на зарубежные рынки и снизить затраты. Так, стоимость испытаний одной единицы сложной техники в странах ЕС составляет около 25 тыс. евро, в Беларуси эта цифра меньше в 3-5 раз.

Снизить издержки смогут и те отечественные лаборатории, органы по сертификации, которые поддерживают свою аккредитацию в зарубежных органах. Теперь им не нужно будет тратить на осуществление этих процедур порядка 20 тыс. евро ежегодно.

"Можно также привести пример с лесной сертификацией. Еще на момент получения положительных паритетных оценок национальной системы аккредитации в Европейской организации по аккредитации белорусская лесная сертификация подтвердила право наносить на наши сертификаты знак европейской системы (PEFS). Это позволило экспортировать продукции лесоматериалов примерно на $220 млн и сертифицировать достаточно большое количество лесов именно под этим знаком. Теперь, когда признание уже получено, эта цифра, по оценкам коллег, может быть еще больше", - говорит Татьяна Николаева.

Таким образом, подписание трех глобальных соглашений о признании результатов оценки соответствия является отправной точкой для белорусских производителей, специалистов органов по оценке соответствия, регулирующих органов, специалистов различных отраслей, чтобы сесть за стол переговоров и проработать вопросы о снятии издержек - с дилерами, производителями, импортерами, торговыми партнерами.

Татьяна ЛИСАТОВИЧ,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.399 BYN 2.398 BYN 2.407 BYN
USD
2.1061 BYN 2.106 BYN 2.11 BYN
RUB
3.1953 BYN 3.19 BYN 3.199 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Фрагменты легендарного советского танка раскопали в поселке Золотой Рог
Все видео

Фотоновости

Студентом года стал представитель Гродненского медуниверситета
Все фото

Инфографика

Мультифункциональный павильон "Белсоюзпечати" 21 ноября 2018 года "Белсоюзпечать" отмечает 100-летие. В честь праздника была разработана концепция мультифункционального павильона.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко приветствует развитие сотрудничества с ЕИБ
Исполнение обязанностей руководителя Аппарата Совмина возложено на первого вице-премьера Турчина
Лукашенко обозначил главный вопрос в отношениях с Россией
Политика
Во время заседания Беларусь выступает за полноформатный диалог между интеграционными объединениями - Макей
Представители МИД стран СНГ обсудят в Душанбе вопросы правового сотрудничества
Лавров: намерение США выйти из ДРСМД требует реакции от Союзного государства и ОДКБ
Происшествия
Фото УГАИ УВД Гродненского облисполкома Легковушка сбила насмерть велосипедиста под Островцом
Один рабочий погиб, другой пострадал на предприятиях в Сенненском районе
Уголовное дело завели на минского таксиста за кражу денег
Общество
Самая "черная пятница" - в самом большом ТРЦ страны Dana Mall
Азиатский форум по правам человека пройдет 22-23 ноября в Самарканде
Беларусь презентует II Европейские игры на турвыставке в Варшаве
Регионы
Во время приема граждан Частным инициативам по созданию рабочих мест в регионах нужно содействовать - Кравцов
ФОТОРЕПОРТАЖ: Международный фестиваль современной хореографии открылся в Витебске
ГАИ Минска предупреждает о пробках на пр. Жукова
Спорт
Фото Международной федерации баскетбола Женская сборная Беларуси по баскетболу победила Турцию в отборе к ЧЕ-2019
Волейболистки "Минчанки" проиграли французскому "Расингу" в Лиге чемпионов
Баскетболисты "Цмоки-Минск" уступили кипрскому АЕКу в Кубка ФИБА
Технологии
Федор Домотенко Аграрному колледжу в Городке стоит придать статус технопарка - гендиректор МТЗ
В Великобритании в продаже появилась гирлянда для бороды
Apple выпустила новогодний мини-мультфильм "Делитесь подарками"
Культура
"Вялікі гістарычны атлас Беларусі" планируют презентовать на международных выставках
Московский ансамбль танца "Русские сезоны" выступит в Минске
Программа фестиваля современной хореографии в Витебске включает более 60 мероприятий
В мире
Фото EPA-EFE Ространснадзор проверит Шереметьево из-за гибели человека на взлетно-посадочной полосе
Умер знаменитый оперный певец Максим Михайлов
Еврокомиссия повторно отклонила проект бюджета Италии и заявила о возможных санкциях
Калейдоскоп
Джоан Роулинг. Фото Getty Images Заявление Джоан Роулинг о приеме на работу в школу продается за $250 тыс.
Стас Михайлов снимется в кино в неожиданной роли
Лолиту госпитализировали в Могилеве во время концерта: его перенесут либо вернут деньги
Газета 7 дней
Людей лечит – природу калечит
Дом, где 100 лет царит любовь и забота
Генерал мелового карьера
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия