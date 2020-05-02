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Экономика
02 мая 2020, 17:21

Что изменилось в работе МАЗа в условиях пандемии

Фото из архива
Фото из архива

Пока в мире в условиях пандемии растет спрос на средства защиты, антисептики и медикаменты, тревогу бьют гиганты автомобильной отрасли. Периодически мелькают новости о том, что крупные концерны и ведущие холдинги сокращают выпуск моделей, отзывают сотрудников, закрывают филиалы и уходят на карантин. Рабочих мест лишаются тысячи специалистов. Такой глобальный кризис не мог не затронуть и белорусских производителей техники. Корреспондент БЕЛТА узнала у заместителя генерального директора ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" - директора по экономике Александра Игнатюка, как работает предприятие, когда границы закрыты и покупательская способность с каждым днем снижается, а отечественные производственные линии не простаивают ни дня.

- Как вы оцениваете ситуацию в экономике на фоне распространения коронавирусной инфекции в Беларуси и мире? Как представитель руководящего звена крупного белорусского предприятия, что думаете о такой вынужденной мере, как карантин, парализовавший производства во многих странах?

- Я не специалист в области вирусов, но если проанализировать информацию о заболеваемости COVID-19 в разных странах, то заметно, что инфекция распространяется примерно по одной и той же модели, вне зависимости от принятия или непринятия ограничительных мер на передвижение и производственно-хозяйственную деятельность. Больший результат, на мой взгляд, приносит массовость тестирования, оперативность в ограничении контактов с заболевшими, максимальная забота о людях в группе риска, социальное дистанцирование и соблюдение санитарно-гигиенических правил. Поэтому считаю, что у нас в стране с распространением вируса борются достаточно эффективно.

Ситуация в мировой экономике показывает: карантин либо другие меры, жестко ограничивающие деловую активность, довольно быстро приводят к губительным последствиям. Падает спрос на товары и услуги, снижаются доходы населения, увеличиваются потери рабочих мест. В итоге даже многомиллиардные средства, направляемые на поддержку экономики, не могут остановить рецессию и падение жизненного уровня населения. Поэтому считаю большим плюсом, что в Беларуси продолжается активная экономическая деятельность. Это должно сгладить шок от внешних кризисных проявлений, с которыми неминуемо столкнутся предприятия ввиду открытости и ориентированности на экспорт нашей экономики.

- Как пандемия повлияла на работу вашего холдинга?

- ОАО "МАЗ" - крупная компания, которая включена в многочисленные цепочки международных экономических взаимоотношений и в определенной степени чувствительна к происходящим в мировой экономике изменениям. Ни один производитель не выпускает автомобиль или автобус полностью своими силами. В нашем случае материалы и комплектующие для техники поставляют партнеры из многих стран. Сейчас служба закупок успешно справляется со сложнейшей задачей - своевременно и в полном объеме обеспечивать производственный процесс, несмотря на закрытые границы, карантинные меры и другие ограничения.

Из-за того что экономическая активность во многом парализована, сократился спрос на внешних рынках. Однако без автомобильного транспорта нельзя обойтись даже в условиях полной изоляции. Кто-то должен привозить продукты питания, медикаменты, не обойтись и без международных автоперевозок, функционирования сельского хозяйства и т.д. Поэтому даже в таких непростых условиях мы продолжаем работать, активно взаимодействуем с покупателями и исполняем свои договорные обязательства. К слову, кризис и карантин во многих странах отчасти могут иметь и позитивный эффект: пока другие предприятия закрыты, у работающих есть возможность приложить усилия и переориентировать потенциальных покупателей на выбор в свою пользу.

- Получается, если сократился спрос, то упали и объемы производства? Видите ли какие-то риски в дальнейшей работе вашего предприятия?

- Наше предприятие работает с превышением бизнес-плана. За последние три месяца выпущено на 400 единиц техники больше, чем было запланировано. Производство пассажирской техники обеспечено портфелем заказов до конца года с полной загрузкой. Риски видим в реализации коммерческой грузовой техники на экспорт. Если в ближайшей перспективе экономическая активность в мировой экономике не будет восстановлена, а для этого необходимо снятие ограничительных мер, то можно ожидать серьезнейшее падение спроса на коммерческий автомобильный транспорт. При таком развитии событий конкуренция на внешних рынках резко вырастет, кроме того, вероятно, правительства стран-партнеров будут поддерживать местных производителей.

- Какие планы у руководства холдинга на это полугодие?

- Предстоит много работы. В сложной ситуации придется удерживать долю на рынке, сохранять коммерческие и производственные связи, заниматься научно-исследовательской и опытно-конструкторскими работами. Но главное - обеспечить достойную оплату труда и благосостояние коллектива, а для этого предприятие должно стабильно работать, производить и реализовывать продукцию.

- Изменилась ли работа на предприятии? Как в нынешних условиях взаимодействуете с зарубежными партнерами?

- На работу холдинга эпидемиологическая ситуация оказала определенное влияние, но в большей мере по организационной части. Например, сократилось количество совещаний, а те, что проводятся, проходят преимущественно в режиме видеоконференции. Уменьшился и бумажный документооборот, работники стали больше пользоваться современными формами передачи информации.

Взаимодействуем с поставщиками и заказчиками удаленно, поскольку многие страны ограничили въезд, да и мы в профилактических целях пока не направляем сотрудников в командировки. Но нашим преимуществом является широкая товаропроводящая сеть, в которой, в том числе, имеются и собственные субъекты. Поэтому в отдельных странах мы можем тесно взаимодействовать с партнерами и оперативно решать возникающие вопросы. Кстати, некоторые поддерживают нас в нынешних непростых условиях. Недавно наш партнер китайская компания Weichai оказала посильную помощь и предоставила маски для защиты работников от распространения инфекции.

- Как поддерживаете моральный климат на предприятии и какие меры защиты ввели?

- Ситуация с коронавирусом показала, что необходимо активнее заниматься импортозамещением. Мы увидели, что перед лицом опасности страны закрываются. Если у нас нет собственного производства, то мы оказываемся в серьезнейшей зависимости, будь то автомобиль, запасные части или продукты питания. Особенно важно иметь независимость в медицинской сфере. ОАО "МАЗ" делает все возможное: оперативно налажено производство масок-повязок, костюмов и других средств индивидуальной защиты, в которых сейчас нуждается страна. Считаем, мы могли бы пойти дальше и обеспечить учреждения здравоохранения Беларуси автомобилями скорой медицинской помощи, которые собирались бы на базе нашего холдинга.

О моральном климате на предприятии можно сказать, что люди сплотились: стали более чутко относиться к своему здоровью и самочувствию коллег. Информация в СМИ, интернет-ресурсах, да и по "сарафанному радио" создает определенную настороженность у сотрудников. Но мы пытаемся организовать производственный процесс так, чтобы минимизировать риск заражения (ежедневно дезинфицируются производственные и административно-бытовые помещения, коллектив обеспечен антисептическим средствами, ведется разъяснительная работа) и при этом чтобы люди могли погрузиться в рабочий процесс и отвлечься от темы коронавируса. Не менее важна и материальная составляющая: сохранение стабильного уровня дохода положительно сказывается на моральном климате в коллективе и семьях. Уверен, благодаря сплоченности и взаимной поддержке мы, как было не раз, не только справимся с этим кризисом, но и выйдем из него более гибкими и подготовленными к новым вызовам и достижениям.

Мария ШНА,

БЕЛТА.-0-

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