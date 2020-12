Coca-Cola в Беларуси представила отчет о вкладе в национальную экономику за 2019 год

Coca-Cola в Беларуси представила исследование вклада компании в социально-экономическое развитие страны за 2019 год. Coca-Cola ежегодно презентует результаты анализа своей деятельности, демонстрируя принципы открытости и прозрачности ведения бизнеса.

В отчете, подготовленном Исследовательским центром Института приватизации и менеджмента, раскрывается вклад Системы* Coca-Cola в ряд ключевых социально-экономических показателей Беларуси, включая объем ВВП, налоговые отчисления, сферу занятости населения, закупки на внутреннем рынке, социальную сферу и привлечение прямых иностранных инвестиций.

"2019 год был юбилейным для Системы Coca-Cola в Республике Беларусь. 25 лет назад Coca-Cola стала одним из первых и крупнейших иностранных инвесторов в нашей стране, создавшим с тех пор современную инфраструктуру и ставшим безусловным лидером в индустрии производства и реализации широкого ассортимента безалкогольных напитков и соков высочайшего качества, удовлетворяющих растущие потребности белорусского покупателя. За счет прямого и косвенного эффектов в 2019 году деятельность Системы Coca-Cola обеспечила 0,26% ВВП Беларуси", – отметил Александр Денисов, генеральный директор унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".

"Вклад Системы Coca-Cola в развитие пищевой промышленности особенно велик в Минской области, где выпущенная нами продукция в стоимостном выражении составила 6,5% от всех произведенных напитков и продуктов питания. В 2019 году 2,8% занятых в пищевой промышленности Минской области были обеспечены рабочими местами благодаря деятельности Системы Coca-Cola", – прокомментировал Андрей Рощупкин, первый заместитель генерального директора унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".

С начала своей деятельности в стране к концу 2019 года Система Coca-Cola привлекла в Беларусь около 110 млн долларов США прямых иностранных инвестиций, что составило 18,2% от общего объема зарубежных инвестиций в производство продуктов питания и напитков в стране.

Объем налоговых платежей, уплаченных Coca-Cola в Беларуси в консолидированный бюджет за 2019 год, составил 46 млн белорусских рублей, в том числе 31,52 млн белорусских рублей НДС и 8,23 млн белорусских рублей налог на прибыль. Выплаты в Фонд социальной защиты населения составили 6,6 млн белорусских рублей. Платежи на приобретение контрольных знаков составили 9,19 млн белорусских рублей.

Результаты указанного выше исследования показали, что компания продолжает развивать взаимовыгодное сотрудничество с отечественными партнерами по бизнесу. В 2019 году 71,6% (на 6,3% больше, чем в 2018 году) всех необходимых для своей деятельности материалов, сырья и услуг Система Coca-Cola в Беларуси закупала у местных контрагентов.

Также в 2019 году на 0,6% в целом по отрасли и на 5,7% в индустрии производства безалкогольных напитков вырос вклад Системы Coca-Cola в занятость в секторе пищевой промышленности страны.

Успешная деятельность компании в 2019 году позволила на 1 рубль добавленной стоимости в Системе Coca-Cola создать 1,81 рубля в экономике.

"Стабильная работа тысячного коллектива Системы обеспечила в 2019 году 15 635 рабочих мест в целом в стране, из них 8 733 рабочих мест у прямых поставщиков и дистрибьюторов", – отметил Александр Табакарь, заместитель генерального директора по персоналу унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".

В целом в 2019 году косвенный вклад Системы Coca-Cola в ВВП Беларуси составил около 220 млн белорусских рублей, из которых 0,9 млн белорусских рублей явились результатом спонсорской и благотворительной деятельности в рамках масштабных социальных, экологических и образовательных проектов. Компания гордится результатами развернутого в 2019 году проекта республиканского масштаба CLEANUP DAY по сбору и сортировке отходов, в котором в прошлом году приняли участие 15 команд учащихся различных вузов из 10 городов страны, а также волонтеры и сотрудники Coca-Cola.

"Мир без отходов" – часть глобальной стратегии Системы Coca-Cola. Это направление созвучно целям устойчивого развития Республики Беларусь", – отметила Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".

Ознакомиться с полной версией исследования о вкладе Системы Coca-Cola в экономику Беларуси в 2019 году можно здесь.

СПРАВОЧНО:

*Система Coca-Cola в Республике Беларусь представлена производственным унитарным предприятием "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия", производителем и дистрибьютором высококачественных газированных, негазированных, изотонических и энергетических напитков, питьевой воды, чаев, нектаров, соков и сокосодержащих напитков под товарными знаками The Coca-Cola Company, а также Представительством The Coca-Cola Company, осуществляющим изучение товарных рынков и возможностей для инвестиционной деятельности. Важной составной частью Системы Coca-Cola является благотворительный фонд The Coca-Cola Foundation, гранты которого направляются на поддержание различных социальных проектов в Республике Беларусь.

