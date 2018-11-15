Дальнейшее развитие экономики Беларуси обсуждено на встрече Румаса с представителями МВФ

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас встретился сегодня с представителями миссии МВФ под руководством главы миссии по Республике Беларусь Жаком Миньяном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Обсуждены актуальные вопросы сотрудничества с этой международной организацией.
Сергей Румас проинформировал о текущем состоянии экономического развития страны. При этом премьер-министр акцентировал внимание на трех вопросах, позиция миссии по которым для Беларуси важна. "Во-первых, баланс между поддержанием экономического роста, с одной стороны, и накоплением резервов, снижением долга и уязвимостей экономики, с другой. Во-вторых, неопределенность во внешних факторах, влияющих на нашу экономику. В-третьих, структурные преобразования и программа правительства", - отметил он.-0-
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