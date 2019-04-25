Дата рассмотрения вопроса о седьмом транше ЕФСР для Беларуси еще не определена

25 апреля, Конаково /Корр. БЕЛТА/. Дата рассмотрения вопроса о предоставлении Беларуси седьмого транша Евразийского фонда стабилизации и развития еще не определена. Об этом сегодня журналистам сообщил исполнительный директор проектного блока ЕФСР Андрей Широков, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Широков напомнил, что оценка выполнения условий предоставления седьмого транша финансового кредита, проведенная ЕФСР в феврале, констатировала невыполнение индикативного показателя, предусматривающего внесение правительством Беларуси в Палату представителей доработанного проекта закона "О несостоятельности или банкротстве".

"В конце марта мы получили этот законопроект, и, по нашей оценке, он соответствует согласованным принципам. Соответствующее уведомление о выполнении данной меры было направлено руководящим органам ЕФСР. Дата проведения совета фонда по рассмотрению вопроса предоставления седьмого транша Беларуси еще не определена", - сказал Андрей Широков.

Как сообщалось, срок доступности последнего, седьмого транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере $200 млн для Беларуси был продлен до 30 июня 2019 года. Как пояснили в Министерстве финансов, это технический момент, поскольку ранее период доступности средств заканчивался 31 марта, но до этой даты транш не был выделен.

Беларусь в первой половине 2015 года подала заявку на кредит в размере $3 млрд в Антикризисный фонд ЕврАзЭС (теперь носит название Евразийский фонд стабилизации и развития - ЕФСР). Впоследствии первоначально озвученная сумма кредита для Беларуси в $3 млрд уменьшилась до $2 млрд. Средства предоставляются семью траншами.-0-