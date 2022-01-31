Дефицит республиканского бюджета Беларуси в 2021 году составил Br0,6 млрд

Фото из архива
31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси за январь - декабрь 2021 года составил Br0,6 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета составили Br28 млрд, или 101,6% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило Br14,9 млрд (100,4%), налога на прибыль - Br5,1 млрд (102,9%). Акцизы поступили в сумме Br3,7 млрд (100,6%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br5,1 млрд, или 102,7%.
/Будет дополнено/.-0-