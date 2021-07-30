30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - июне составил Br1,6 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили Br12,6 млрд, или 53,2% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило Br7 млрд (50,2%), налога на прибыль - Br1,7 млрд (48,8%). Акцизы поступили в сумме Br1,7 млрд (51,5%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br2,6 млрд, или 63,7%.

Расходы республиканского бюджета составили Br14,2 млрд, или 47,7% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br6,1 млрд (45,8%), на финансирование национальной экономики - Br3 млрд (46,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br10,3 млрд (51,6%).

Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь - июнь сложился в сумме Br0,9 млрд. Доходы составили Br28,2 млрд (51,6% уточненного годового плана), расходы - Br29,1 млрд (48,2%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,2 млрд (поступления - Br9,5 млрд, расходы - Br9,3 млрд).

По состоянию на 1 июля 2021 года задолженность по налогам и сборам составила Br178,6 млн.-0-