30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - мае составил Br1 млрд, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета составили Br10,8 млрд, или 45,7% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило Br6,1 млрд (44,1%), налога на прибыль - Br1,6 млрд (49,4%). Акцизы поступили в сумме Br1,4 млрд (43,3%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br2,2 млрд, или 55,1%.
Расходы республиканского бюджета составили Br11,8 млрд, или 39,8% уточненного годового плана.
На общегосударственную деятельность направлено Br5,4 млрд (40,2%), на финансирование национальной экономики - Br2,5 млрд (39,3%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br8,2 млрд (41,8%).
Дефицит бюджета сектора государственного управления за январь - май сложился в сумме Br0,1 млрд. Доходы составили Br24 млрд (44,2% уточненного годового плана), расходы - Br24,1 млрд (40%).
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,1 млрд (поступления - Br7,9 млрд, расходы - Br7,8 млрд).
По состоянию на 1 июня 2021 года задолженность по налогам и сборам составила Br180,5 млн.-0-