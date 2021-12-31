Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил Br39,9 млн

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 31 декабря 2021
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:34 Выставку картин "Зима в городе" представили в Минске Культура
11:30 Семь белорусских спортсменов, которые удивили в уходящем году Спорт
11:29 МАРТ ввел регулирование цен на некоторые предметы гигиены Экономика
11:29 Гражданами Беларуси с августа 2021 года стали более 2,3 тыс. человек, прибывших из Украины Президент
11:14 Белорусские баскетболисты стали победителями турнира памяти Владимира Рыженкова Спорт
11:05 "Все, чего мы добились, - это вознаграждение за упорный труд каждого": президент НОК поздравил спортсменов и болельщиков с Новым годом Спорт
11:02 Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил Br39,9 млн Экономика
10:53 КГК отреагировал на обращения минчан по услугам теплоснабжения Регионы
10:42 В Борисовском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
10:38 Внешний госдолг Беларуси в январе-ноябре уменьшился на 2,1% до $18,2 млрд Экономика
10:17 Мужчина погиб при пожаре в Речицком районе Происшествия
10:14 Высокотехнологичное химпроизводство создаст новый резидент СЭЗ "Гродноинвест" Регионы
10:11 В Мстиславском районе при пожаре погибла женщина Происшествия
10:11 Первый блок БелАЭС выработал более 6 млрд кВтч электроэнергии Экономика
10:09 Литовским волонтерам грозит до 6 лет тюрьмы за помощь беженцам В мире
10:04 Перцов: по проекту обновления Конституции уже поступило около 800 предложений от граждан Общество
10:03 Гайдукевич: изменения в Конституцию нужны для гарантии мирного транзита власти в Беларуси Политика
10:01 Гигин: обновленная Конституция станет преградой вмешательству в политическую систему Беларуси Политика
09:59 В Японии отменили более 40 авиарейсов из-за снегопадов В мире
09:53 Хоккеисты "Бреста" обыграли "Лиду" в сверхрезультативном матче чемпионата Беларуси Спорт
09:41 В Орше 23-летний водитель сбил женщину Происшествия
09:39 В Могилеве провели новогодний профсоюзный селфи-конкурс Регионы
09:32 Перцов: недружественные действия ЕС бьют бумерангом по его же странам Политика
09:31 Гигин о миграционном кризисе: белорусы показали моральную силу, а Запад отрекся от своей идеологии Общество
09:26 Лавров: Союзное государство будет купировать угрозы, связанные с приближением НАТО Политика
09:22 Перцов: война в Европе нужна тем, кто сидит "в домике" за океаном Политика
09:18 Гайдукевич: Беларусь показала всей Европе, что такое настоящий суверенитет Общество
09:18 Жук: белорусы осознали, что без единства в обществе страна полетит в тартарары Политика
09:16 Сезон активного отдыха открылся на горнолыжной базе в Мозыре Регионы
09:10 Лавров: Москва и Минск еще больше укрепят военное сотрудничество в ответ на действия Запада Политика
Все новости
Все новости
Экономика
31 декабря 2021, 11:02

Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе-ноябре составил Br39,9 млн

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - ноябре составил Br39,9 млн, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

Доходы республиканского бюджета составили Br25,3 млрд, или 103,9% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило Br13,9 млрд (97,6%), налога на прибыль - B4,3 млрд (114,3%). Акцизы поступили в сумме Br3,3 млрд (92,8%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br4,6 млрд, или 112,9%.

Расходы республиканского бюджета равны Br25,3 млрд, или 82,2% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено Br10,2 млрд (78,5%), на финансирование национальной экономики - Br5,9 млрд (80,2%), социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br18,8 млрд (87,1%).

Профицит бюджета сектора государственного управления за январь - ноябрь сложился в сумме Br1,8 млрд. Доходы составили Br58,7 млрд (97,9% уточненного годового плана), расходы - Br56,9 млрд (85,9%).

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,3 млрд (поступления - Br17,7 млрд, расходы - Br17,4 млрд).

На 1 декабря задолженность по налогам и сборам - Br220,8 млн.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Министерство финансов
Новости рубрики Экономика
Фото из архива МАРТ ввел регулирование цен на некоторые предметы гигиены
Фото из архива Внешний госдолг Беларуси в январе-ноябре уменьшился на 2,1% до $18,2 млрд
Фото из архива Первый блок БелАЭС выработал более 6 млрд кВтч электроэнергии
Фото из архива МАРТ установил перечень алкоголя для свободного импорта в 2022 году
Фото Минэкономики Червяков: развивая майнинг, нужно понимать выгоды для государства и инвестора
Фото из архива В Минэкономики подвели итоги первого этапа снижения административной нагрузки на бизнес
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин Новые шаги в кооперации, хоккей и подарки под елку. Как прошла последняя в этом году встреча Лукашенко и Путина
Что планируется изменить и дополнить в Конституции?
Совмин утвердил план работы на I полугодие 2022-го
Почти 3,7 млн белорусов полностью вакцинированы от COVID-19
Топ-новости
Гражданами Беларуси с августа 2021 года стали более 2,3 тыс. человек, прибывших из Украины
Гайдукевич: Беларусь показала всей Европе, что такое настоящий суверенитет
Лавров: Москва и Минск еще больше укрепят военное сотрудничество в ответ на действия Запада
Первый блок БелАЭС выработал более 6 млрд кВтч электроэнергии
Семь белорусских спортсменов, которые удивили в уходящем году
Гигин о миграционном кризисе: белорусы показали моральную силу, а Запад отрекся от своей идеологии
"Валютный ассистент" – 4 услуги в одном пакете с существенной экономией!
Артисты, веселый интерактив, огни пиротехники: Минск зовет на праздник
"Все, чего мы добились, - это вознаграждение за упорный труд каждого": президент НОК поздравил спортсменов и болельщиков с Новым годом
В Беларуси с 1 января меняются подходы по налогообложению ИП
Белорусские баскетболисты стали победителями турнира памяти Владимира Рыженкова
Профсоюз медиков приветствует сохранение в проекте Конституции норм о доступности медпомощи
Технологии добрых дел: социальные полезные инициативы от МТС для детей и взрослых
Эксперт о проекте Конституции: народ волнуют изменения, которые происходят в Беларуси
Госатомнадзор о сотрудничестве с МАГАТЭ и обмене опытом в сфере регулирования ядерной безопасности
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.