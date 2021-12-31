31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит республиканского бюджета Беларуси в январе - ноябре составил Br39,9 млн, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
Доходы республиканского бюджета составили Br25,3 млрд, или 103,9% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило Br13,9 млрд (97,6%), налога на прибыль - B4,3 млрд (114,3%). Акцизы поступили в сумме Br3,3 млрд (92,8%). Доходы от внешнеэкономической деятельности составили Br4,6 млрд, или 112,9%.
Расходы республиканского бюджета равны Br25,3 млрд, или 82,2% уточненного годового плана.
На общегосударственную деятельность направлено Br10,2 млрд (78,5%), на финансирование национальной экономики - Br5,9 млрд (80,2%), социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) - Br18,8 млрд (87,1%).
Профицит бюджета сектора государственного управления за январь - ноябрь сложился в сумме Br1,8 млрд. Доходы составили Br58,7 млрд (97,9% уточненного годового плана), расходы - Br56,9 млрд (85,9%).
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил Br0,3 млрд (поступления - Br17,7 млрд, расходы - Br17,4 млрд).
На 1 декабря задолженность по налогам и сборам - Br220,8 млн.-0-